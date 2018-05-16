Депутат: Предстоит определить, где проходит граница между потреблением и продажей наркотиков

16.05.2018 16:18 Председатель комитета здравоохранения парламента Грузии Акакий Зоидзе заявляет, что государство должно осуществить превенцию рисков употребления наркотиков.



Зоидзе заявил журналистам, что в законопроект в связи с намеченной реформой наркополитики вошло много изменений и его рассмотрение вскоре состоится в комитете по юридическим вопросам.



Депутат выразил надежду на то, что граждане Грузии, а также парламентарии и журналисты не будут путать декриминализацию наркотиков с легализацией.



«Речь идет о том, чтобы наказание за употребление наркотиков не каралось тюремным заключением, а в случае факта реализации наркотических средств, законодательство будет еще более ужесточено в том направлении, чтобы перекрыть и так называемую «аптечную наркоманию», — сказал Зоидзе.



По словам депутата, потребители наркотиков также будут ограничены в правах, в частности, им могут отказать в получении водительских прав, запретить работать врачом, занимать посты на государственной службе и так далее.



Что касается наркореализаторов, то в отношении этой категории предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Также увеличатся сроки за незаконное распространение препаратов из психотропных аптек.



«Есть вопросы, по которым существуют разные мнения. Я надеюсь, что мы достигнем консенсуса после консультаций. Разница в позициях, в основном, касается темы количества наркотика, в частности, где проходит граница между потреблением и продажей», — отметил Зоидзе.















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