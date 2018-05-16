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Кобахидзе: До конца месяца мы должны согласовать позиции по наркополитике, есть отличающиеся мнения, но думаю, мы достигнем консенуса
16.05.2018 16:45
До конца месяца мы должны согласовать позиции по законопроекту о наркополитике, — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, существует разброс мнений в связи с некоторыми деталями, хотя общая цель одна — сокращение употребления наркотиков в Грузии и гуманизация политики.
«Думаю, в течение двух недели, мы сможем достичь консенсуса внутри команды», — сказал Кобахидзе.
Как подчеркнул спикер парламента, главная задача состоит в том, чтобы принять рациональное решение.
«Главное — принять рациональное решение, это общая цель для всех. Главное — сформулировать правильный законопроект, который отразит нашу цель. Это главная задача. Уверен, что если консультации пойдут в правильном направлении, то эта цель будет достигнута», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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