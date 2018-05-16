Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Признание ошибок "Freedom House" указывает на то, что критика доклада организации с нашей стороны была правильной


16.05.2018   17:06
«Очень хорошо, что со стороны Freedom House идет последовательное признание ошибок», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе, ошибки допустил не Freedom House, а те предвзятые организации и субъекты, которые предоставляют неверную информацию международной организации.

«В Грузии есть ряд неправительственных организаций, в том числе президент Грузии, на чьей информации был основан доклад Freedom House. К сожалению, на основе этой предвзятой информации был сделан неверный вывод с рядом недостатков, по сути, неточностями. Хорошо, что эти неточности исправляют. Все это свидетельствует о том, что критика с нашей стороны в отношении отчета была правильная, указать на неточности и ошибки», — сказал Ираклий Кобахидзе.

На вопрос о том, является ли авторитетная организация, такая как «Freedom House», независимым механизмом проверки фактов, Кобахидзе сказал:

«Конечно, в конечном счете, ответственной за доклад является эта организация. Я не могу сказать, что обусловило недостатки и ошибки, которые представлены в отчете. Я хотел бы еще раз повторить, что львиная доля во всем это лежит на стороне организаций, которые предоставляют ложную информацию нашим партнерам», — сказал председатель парламента Грузии.

Напомним, что Международная неправительственная организация Freedom House признала и исправила допущенную ошибку в докладе за 2017 год по странам находящимся на переходном этапе, которая касалась Общественного вещателя Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна