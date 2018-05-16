Кобахидзе: Признание ошибок "Freedom House" указывает на то, что критика доклада организации с нашей стороны была правильной

16.05.2018 17:06 «Очень хорошо, что со стороны Freedom House идет последовательное признание ошибок», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, ошибки допустил не Freedom House, а те предвзятые организации и субъекты, которые предоставляют неверную информацию международной организации.



«В Грузии есть ряд неправительственных организаций, в том числе президент Грузии, на чьей информации был основан доклад Freedom House. К сожалению, на основе этой предвзятой информации был сделан неверный вывод с рядом недостатков, по сути, неточностями. Хорошо, что эти неточности исправляют. Все это свидетельствует о том, что критика с нашей стороны в отношении отчета была правильная, указать на неточности и ошибки», — сказал Ираклий Кобахидзе.



На вопрос о том, является ли авторитетная организация, такая как «Freedom House», независимым механизмом проверки фактов, Кобахидзе сказал:



«Конечно, в конечном счете, ответственной за доклад является эта организация. Я не могу сказать, что обусловило недостатки и ошибки, которые представлены в отчете. Я хотел бы еще раз повторить, что львиная доля во всем это лежит на стороне организаций, которые предоставляют ложную информацию нашим партнерам», — сказал председатель парламента Грузии.



Напомним, что Международная неправительственная организация Freedom House признала и исправила допущенную ошибку в докладе за 2017 год по странам находящимся на переходном этапе, которая касалась Общественного вещателя Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

