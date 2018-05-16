Карпентер: Российское руководство решило быть агрессивным в Грузии, Украине и других уголках мира

16.05.2018 17:30 Мы обсудили взятые в рамках Бухарестского саммита обязательства в отношении Украины и Грузии, что произошло 10 лет назад и то, есть ли у Грузии возможность достичь членства в НАТО в будущем, - об этом бывший заместитель секретаря обороны США Майкл Карпентер заявил сегодня на проходящей в Тбилиси международной конференции «Пятый форум безопасности Южного Кавказа».



«Выступающие на этой панели верят, что в один из прекрасных дней Грузия станет членом НАТО, однако путь будет сложным, поскольку политической поддержки со стороны некоторых европейских стран не существует. Министр обороны Грузии рассмотрел вопрос военных реформ. Благодаря этим реформам Вооруженные силы Грузии будут более подготовленными, чтобы противостоять противнику», - заявил Карпентер.

Он также сказал и о встрече с президентом Грузии.



«Что касается встречи с президентом, мы обсудило происходящее в Грузии на политическом уровне, также обсудили вопросы безопасности, в том числе вопросы глобальной безопасности», - заявил Карпентер.

По его словам, что касается диалога правительства Грузии с Россией, наличие канала коммуникации в кризисных ситуациях абсолютно необходимо.



«Однако следует отметить, что сегодняшнее российское руководство решило быть агрессивным в Грузии, Украине и других уголках мира, в том числе США. Все это требует совместных действий трансатлантического общества», - заключил Майкл Карпентер.















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