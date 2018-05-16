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Иванишвили отметил свое возвращение насилием над молодежью - «Европейская Грузия»
16.05.2018 19:21
Спецоперация 12 мая стала темой политических заявлений в парламенте. Депутаты ждут Георгия Гахария в парламенте, и его конкретных пояснений. По заявлению "Европейской Грузии", власть использует группы насилия в собственных целях.
"Свое второе пришествие, переход с неформального управления на полуформальное Бидзина Иванишвили отметил насилием над молодежью. Со дня прихода в политику он сделал своим союзником криминал, и в течение пяти лет посредством криминальных групп нападал на политических оппонентов. Криминальные группы, насильственные группы мы видели на акциях во время выборов. Эти группы он противопоставил молодежи"- заявил Серго Ратиани.
По словам членов оппозиции, они собираются задать министру внутренних дел острые вопросы.
"Власть вновь обратилась к апробированному приему, использовала группу, которую использует в течение многих лет то против политической оппозиции, то против судей конституционного суда, или с любой другой зловещей целью. Насилием этой группы он шантажировал участников законной акции, и получилось так, что фашистские насильники победили молодежь, которая выражала свой легитимный протест"- заявил Отар Кахидзе.
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