Не надо ждать, когда изменится Путин, надо использовать все международные рычаги для давления - Бакрадзе

16.05.2018 19:23 Президент Грузии предлагает Владимиру Путину встретиться. На последнем, пятом году пребывания на должности, за несколько месяцев до истечения срока Георгий Маргвелашвили впервые выступил с такой инициативой.



Главным аргументом неожиданного заявления президент назвал результаты исследования общественного мнения, согласно которым большая часть населения Грузии одобряет урегулирование отношений с Россией.



Заявление президента прокомментировала парламентская оппозиция. Один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе считает, что рациональной политикой против России в существующей реальности является давление на Россию посредством международных механизмов и рычагов.



"Разумеется, можно мечтать и грезить о том, когда изменится президент Путин, и когда он постарается установить нормальные отношения с соседями. Но наш путь нормализации отношений с Россией проходит на максимальную вовлеченность наших иностранных партнеров, проходит по деоккупации, на участии в международных санкциях против России. И, к сожалению, это все те направления, которые ослабли во время пребывания во власти "Грузинской мечты", поэтому, разумеется, главным является то, что надо быть спокойными, надо защищать мир, и не дать России возможность провоцировать. Но параллельно мы должны не ждать, когда президент Путин изменится, а максимально использовать международные механизмы и рычаги для давления на Россию"- заявил Давид Бакрадзе.

















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