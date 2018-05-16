Кремль использует заявления президента Грузии в своих пропагандистских целях - Вашадзе

16.05.2018 19:52 «Рядовые граждане должны понять, что выбор ректора GIPA (Грузинский институт общественных дел, который возглавлял Георгий Маргвелашвили - ред.) президентом по рекомендации кого-то заканчивается этим результатом» - так бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе прокомментировал заявление президента, в котором Маргвелашвили выразил готовность к рациональному диалогу с президентом России.



По словам Вашадзе, если заявление Маргвелашвили не связано с уже начавшейся в кулуарах работой над этим вопросом, и это заявление связано с его личной инициативой, это будет гораздо выгодней Кремлю. По мнению Григола Вашадзе, в таком случае российская власть использует заявление Маргвелашвили в подтверждение, что власть Грузии признает "новую реальность", существующую на Кавказе.



"Зачем Кремлю сегодняшний президент по сегодняшней конституции, тем более Маргвелашвили, и тем более, уходящий в октябре. Это ничем не закончится, и совершенно непонятно, с чем пойдет представитель Грузии. Не имеет значения, кто будет на этой встрече, интересы совершенно несовместимые. Если такая кулуарная работа не шла, то это лучше для Кремля.



Будет заявление Министерства иностранных дел, или Карасина, который скажет, дескать, видите, в Грузии побеждает здравый смысл, и наконец, эта страна от лица своих представителей говорит, что уже время признать новую реальность, сложившуюся на Южном Кавказе. И так и так хорошо для Кремля.



А мы, как рядовые граждане, должны понять, что выбор ректора GIPA президентом по рекомендации кого-то заканчивается этим результатом"- заявил Григол Вашадзе.



"Я готов к встрече с президентом России"- заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами.



По словам Георгия Маргвелашвили, он грезит о времени, когда лидер России поговорит с ним исходя из интересов народа, а не как лидер "державы".



По его же словам, правильной является политика, которую избрала его команда по отношению России после прихода к власти.



"Политика, которую мы сформировали во время прихода к власти, на мой взгляд, правильная. Мы говорим: мы предлагаем рациональный диалог. Что значит рациональный диалог? Рациональный диалог значит: давайте вы с вашими взглядами, проблемами, интересами, вашим видением того, какую пользу мы можем извлечь друг от друга, мы придем, сядем вместе, и поговорим. Я всегда говорю, и мечтаю о времени, когда поговорю с лидером России не исходя из его имиджа, а исходя из интереса, который есть у рядовой русской семьи… Если русский лидер будет говорить со мной исходя из этого, мы уладим все. Потому, что это называется современной формой диалога. Т.е. он говорит со мной так, как со мной говорят президент Польши, канцлер Германии, президент Франции"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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