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Маргвелашвили и «Альянс патриотов» нашли общие интересы - Сесиашвили


16.05.2018   19:58
Председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили призывает президента Георгия Маргвелашвили, повторить свое заявление по поводу переговоров с президентом России и пояснить, в чем состоит его идея.

Как заявил Сесиашвили, сегодняшнее заявление президента его озадачило.

«Наверное, мы должны попросить, повторить и пояснить, что он хотел сказать и какие идеи собирается реализовать в этом направлении. Более того, когда дело касается завершения президентского срока и в этот момент поднимается такой вопрос, это наводит на размышление. Скажу ради шутки, во время его выступления в парламенте его похвалил только «Альянс патриотов» и думаю, с этой точки зрения они нашли общие интересы. Мне сложно сказать что — то, относительно его заявления. В период окончания президентского срока, с точки зрения желания диалога с Россией, его двусмысленное заявление непонятно и оторвано не только от реальности, приоритетов нашей страны, правительства и парламента, но и полностью выпадает из контекста»,- заявил Ираклий Сесиашвили.






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