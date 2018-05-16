Российское руководство решило быть агрессивным в Грузии, Украине, и других частях мира - Майкл Карпентер

16.05.2018 20:50 Мы рассмотрели обязательства, взятые в рамках бухарестского саммита НАТО по отношению Украины и Грузии 10 лет назад, и есть ли у Грузии возможность получить членство НАТО - заявил бывший заместитель секретаря обороны США Майкл Карпентер на сегодняшней международной конференции в Тбилиси "Пятый форум безопасности Южного Кавказа".



"Выступающие на этой панели убеждены, что однажды Грузия станет членом НАТО, но путь будет сложный, поскольку нет политической поддержки некоторых европейских стран. Министр обороны Грузии рассмотрел вопрос военных реформ. Этими реформами вооруженные силы Грузии будут лучше подготовлены, чтобы противостоять противнику"- заявил он.



Майкл Карпентер говорил также о встрече с президентом Грузии.



"Что касается встречи с президентом, мы рассмотрели, что происходит в Грузии на политическом уровне, а также обсудили вопросы безопасности, в том числе вопросы глобальной безопасности"- заявил Карпентер.



По его словам, касательно диалога правительства Грузии с Россией, как известно, канал коммуникаций для кризисных ситуаций абсолютно необходим.



"Но следует отметить, что нынешнее руководство России решило быть агрессивным в Грузии, Украине, и других уголках мира, в том числе в США. Все это требует совместных действий трансатлантического сообщества"- добавил он.

















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