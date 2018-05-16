|
Второе пришествие Иванишвили в грузинскую политику закончится крахом - Саломэ Самадашвили.
16.05.2018 20:51
«Второе пришествие Бидзины Иванишвили в грузинскую политику, и осуществление нового политического проекта, я уверена, закончится тяжелым крахом, главное, чтобы это не оказалось тяжелым крахом для государственности, и государственных интересов нашей страны» – заявила член "Национального движения" Саломэ Самадашвили на парламентской сессии.
В законодательном органе обсуждали спецоперации, проведенные 12 мая в ночных клубах.
"Состоялось так называемое второе пришествие, то есть возвращение Иванишвили на публичную политическую арену, но мне непонятно, куда вернулся господин Иванишвили, поскольку я никогда не считала, что он куда-нибудь ушел из грузинской политики. Я считаю, что он шесть лет из тени управляет этой страной.
Полуформализацию его роли в ранге председателя партии я считаю признанием, что собственно он считает, что политический проект, в том числе контроля государственных институтов и управления страны с неформальной позиции, провалился. Очевидно, у господина Иванишвили новый план уже с полутеневой позиции, как лучше контролировать все государственные институты этой страны, и правящее большинство"- отметила Саломэ Самадашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна