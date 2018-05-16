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Второе пришествие Иванишвили в грузинскую политику закончится крахом - Саломэ Самадашвили.


16.05.2018   20:51
«Второе пришествие Бидзины Иванишвили в грузинскую политику, и осуществление нового политического проекта, я уверена, закончится тяжелым крахом, главное, чтобы это не оказалось тяжелым крахом для государственности, и государственных интересов нашей страны» – заявила член "Национального движения" Саломэ Самадашвили на парламентской сессии.

В законодательном органе обсуждали спецоперации, проведенные 12 мая в ночных клубах.

"Состоялось так называемое второе пришествие, то есть возвращение Иванишвили на публичную политическую арену, но мне непонятно, куда вернулся господин Иванишвили, поскольку я никогда не считала, что он куда-нибудь ушел из грузинской политики. Я считаю, что он шесть лет из тени управляет этой страной.

Полуформализацию его роли в ранге председателя партии я считаю признанием, что собственно он считает, что политический проект, в том числе контроля государственных институтов и управления страны с неформальной позиции, провалился. Очевидно, у господина Иванишвили новый план уже с полутеневой позиции, как лучше контролировать все государственные институты этой страны, и правящее большинство"- отметила Саломэ Самадашвили.







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