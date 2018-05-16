|
МВД: Ведомство защитит право каждого участника акции 17 мая на свободу выражения
16.05.2018 22:26
МВД обеспечит защиту права на свободу выражения каждого гражданина, который примет участие в акции 17 мая, — заявила директор департамента МВД по правам человека Лонда Толорая.
По ее словам, между представителями МВД и гражданского сектора состоялись консультации в связи с запланированными на завтра мероприятиями.
«Что касается дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая, то между представителями МВД и неправительственных организаций состоялись встречи в связи с запланированными на этот день мероприятиями, были согласованы как место и время, так и меры безопасности.
МВД Грузии является гарантом общественной безопасности, и призвано защищать права любого гражданина, независимо от расы, пола, возраста, религии, политических или иных взглядов, этнической принадлежности, социального статуса или имущественного положения и т.д.
Соответственно, 17 мая 2018 года МВД защитит право каждого участника акции на свободу выражения», — заявила Лонда Толорая.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна