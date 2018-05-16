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МВД: Ведомство защитит право каждого участника акции 17 мая на свободу выражения


16.05.2018   22:26
МВД обеспечит защиту права на свободу выражения каждого гражданина, который примет участие в акции 17 мая, — заявила директор департамента МВД по правам человека Лонда Толорая.

По ее словам, между представителями МВД и гражданского сектора состоялись консультации в связи с запланированными на завтра мероприятиями.

«Что касается дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая, то между представителями МВД и неправительственных организаций состоялись встречи в связи с запланированными на этот день мероприятиями, были согласованы как место и время, так и меры безопасности.

МВД Грузии является гарантом общественной безопасности, и призвано защищать права любого гражданина, независимо от расы, пола, возраста, религии, политических или иных взглядов, этнической принадлежности, социального статуса или имущественного положения и т.д.

Соответственно, 17 мая 2018 года МВД защитит право каждого участника акции на свободу выражения», — заявила Лонда Толорая.






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