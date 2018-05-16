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Казахстан и Грузия подписали программу сотрудничества на уровне МИД
16.05.2018 22:36
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, который прибыл в Астану с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.
"По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии на 2018-2019 годы. Документ предполагает проведение серии двусторонних консультаций по актуальным вопросам казахстанско-грузинских отношений и международной тематике. Стороны договорились совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений. Программа также предусматривает создание экспертных или рабочих групп для рассмотрения конкретных вопросов взаимодействия", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Сегодня Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют по самому широкому кругу вопросов. Между двумя государствами создана солидная договорно-правовая база, составляющая более 70 документов. Президент Казахстана Н. Назарбаев уделяет особое внимание проектам казахстанско-грузинского сотрудничества. По итогам официального визита на высшем уровне в Тбилиси в 2005 году Казахстан стал одним из первых крупных инвесторов в экономику Грузии. В свою очередь, грузинским компаниям открылся выход на рынки Центральной Азии и Китая. Успешным стал официальный визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Казахстан и участие этой страны в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.
Сегодня в Казахстане действуют более 120 совместных предприятий с участием грузинского капитала в таких отраслях, как энергетика, транспорт, инновации, медицина и другие.
По итогам 2017 года торговый оборот между двумя странами в сравнении с 2016 годом увеличился на 56,4% и составил $64,3 млн.
"Большое значение мы придаем совершенствованию существующих и созданию новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Европы и Персидского залива, максимальному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута", - отметил К. Абдрахманов. Две страны намерены продолжать взаимодействовать при реализации инициативы КНР "Пояса и пути".
В ходе встречи стороны также обсудили международную повестку дня, подчеркнув, что Казахстан и Грузия успешно сотрудничают в рамках таких важных организаций, как ООН, ОБСЕ и во многих других.
Грузинский вице-премьер поздравил Казахстан с успешной деятельностью в составе Совета Безопасности ООН.
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