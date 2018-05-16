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Зураб Абашидзе: У президента не раз была возможность поддержать инициативы премьер-министра Грузии


16.05.2018   22:50
«То, что президент Грузии разделяет верную, прагматичную политику нашей власти в отношении России, следует приветствовать, однако, непонятно, почему он начал говорить о встрече с президентом России сейчас, к завершению президентского срока», - заявил» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, оценивая заявление президента Георгия Маргвелашвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил: «Желаю того времени, когда смогу поговорить с лидером России исходя не из его имиджа, а того интереса, который есть у какой-либо семьи в Москве или Петербурге».

«В отношении России наша власть проводит прагматичную политику, что полностью поддерживается нашими западными партнерами. Раньше у президента не раз была возможность поддержать инициативу премьер-министра Грузии, нашей власти и известную позицию, что проведение встречи высокого уровня будет значимым в том случае, если на такой встрече произойдет рассмотрение связанных с территориальной целостностью Грузии вопросов и будут предприняты конкретные шаги для улаживания этих проблем», - заявил Зураб Абашидзе.






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