Народный защитник распространяет заявление в связи с Международным днем борьбы с гомофобией и трансфобией

16.05.2018 23:25 Народный защитник распространяет заявление в связи с Международным днем борьбы с гомофобией и трансфобией.



Как отмечает Нино Ломджария, 17 мая уполномоченные Народного защитника в течение всего дня будут следить за событиями в стране.



Вместе с тем, в заявлении отмечается, что граждане, в случае необходимости, могут связаться с аппаратом Народного защитника по горячей линии — 1481.



В заявлении отмечается, что свобода выражения, реализация права на собрания и манифестации являются теми основными ценностями, на которых основано демократическое развитие страны. Вместе с тем, чрезвычайно важно формирование свободного от насилия, равноправного и солидарного общества.



Народный защитник Нино Ломджария призывает органы государственной власти, максимально содействовать осуществлению гарантированных конституцией прав представителей ЛГБТ+ и их сторонников, чтобы Международный день борьбы против гомофобии и трансфобии отмечался в мирной и безопасной среде.















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