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США дадут Молдове 1,5 млн долларов на развитие независимых СМИ


17.05.2018   11:34
Соединенные Штаты Америки предоставят Молдове 1,5 миллиона долларов финансовой помощи: средства будут направлены на развитие независимых средств массовой информации. Об этом информировали в пресс-службе правительства Молдовы, сообщает Укринформ.

«В соответствии с подписанным в 2016 году Соглашением о финансовой помощи, США предоставят 1,5 миллиона долларов на развитие свободных и независимых средств массовой информации», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что бенефициарами этого проекта станут профессиональные журналисты, которые занимаются, в частности, производством телевизионной продукции, предназначенной для местной и зарубежной аудитории.

В правительстве Молдовы подчеркивают, что инициатива оказания финансовой помощи СМИ исходит от США.







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