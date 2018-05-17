Мы поддерживаем членство Грузии и Украины в НАТО при достижении определенных критериев - замглавы МИД Польши

17.05.2018 11:55



Цихоцкий в интервью отметил политику России как наиболее понятную угрозу для Польши.



"Самая понятная угроза для Польши – политика России, политика военной агрессии, политика неуважения международного права, использование силы для решения международных конфликтов в Грузии, в Украине, провокации в воздушном пространстве в балтийском регионе".



По его мнению, НАТО до должно повышать свои возможности адекватно реагировать на такую политику, одновременно используя все возможности для продолжения диалога с Россией.



По словам замглавы МИД Польши, его страна поддерживает политику открытых дверей и в НАТО и ЕС считая, что европейские страны, которые выполнят определенные критерии, должны иметь возможность вступить в ЕС или в НАТО.



«С другой стороны, для нас очень важно качество членства в НАТО. НАТО – военный альянс, который не должен развиваться как политическая организация. Мы поддерживаем членство и для Грузии, и для Украины при достижении определенных критериев, чтобы расширение НАТО не вело к ухудшению возможностей альянса. Альянс должен становиться сильнее после вступления очередных стран», - отметил Цихоцкий



Замглавы МИД Польши отметил, что вступление Грузии и Украины в НАТО, по опыту Польши, не будет направлено против России. При этом он отметил, что когда Польша вступила в североатлантический альянс в 1999 году, отношения с Россией стали нормальными.



"Надо понимать, что членство в НАТО – не только военное измерение, но и политическое. Для НАТО критически важно, чтобы был гражданский контроль над вооруженными силами, чтобы были демократические выборы, чтобы было уважение к нацменьшинствам и так далее. Членство в НАТО создает политическую стабильность и экономическую, которая объективно принесет пользу и России. Мы не можем согласиться, когда слышим от России, что вторжение в Грузию в 2008, это было публично заявлено на официальном уровне, что агрессия задержала процесс расширения НАТО. Если мы используем военную силу, чтобы ограничить право наций на свободный выбор быть членом НАТО или других организаций – это удар по основам международного права", - отметил Цихоцкий.



По его словам, Польша как непостоянный член Совбеза ООН однозначно выступает за то чтобы создать условия и для России, чтобы она вернулась в международный порядок - "в мир, когда мы соблюдаем договоры, которые мы сами же подписывали. Сейчас этого не происходит и это угроза. Это вопрос нацбезопасности Польши. ".



Замглавы МИД также подчеркнул, что Польша в рамках НАТО в практическом измерении старается помочь странам, которые желают с ней сотрудничать.



"В случае Грузии – это военная полиция и десантные войска. С Украиной у нас общая бригада. Мы участвуем в обучении офицеров украинских. Есть контракты на перевооружение украинских сил. Там идет военный конфликт", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.









Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий дал интервью спецпроекту тбилисской телекомпании "STV" на русском языке « Пограничная ZONA ».Цихоцкий в интервью отметил политику России как наиболее понятную угрозу для Польши."Самая понятная угроза для Польши – политика России, политика военной агрессии, политика неуважения международного права, использование силы для решения международных конфликтов в Грузии, в Украине, провокации в воздушном пространстве в балтийском регионе".По его мнению, НАТО до должно повышать свои возможности адекватно реагировать на такую политику, одновременно используя все возможности для продолжения диалога с Россией.По словам замглавы МИД Польши, его страна поддерживает политику открытых дверей и в НАТО и ЕС считая, что европейские страны, которые выполнят определенные критерии, должны иметь возможность вступить в ЕС или в НАТО.«С другой стороны, для нас очень важно качество членства в НАТО. НАТО – военный альянс, который не должен развиваться как политическая организация. Мы поддерживаем членство и для Грузии, и для Украины при достижении определенных критериев, чтобы расширение НАТО не вело к ухудшению возможностей альянса. Альянс должен становиться сильнее после вступления очередных стран», - отметил ЦихоцкийЗамглавы МИД Польши отметил, что вступление Грузии и Украины в НАТО, по опыту Польши, не будет направлено против России. При этом он отметил, что когда Польша вступила в североатлантический альянс в 1999 году, отношения с Россией стали нормальными."Надо понимать, что членство в НАТО – не только военное измерение, но и политическое. Для НАТО критически важно, чтобы был гражданский контроль над вооруженными силами, чтобы были демократические выборы, чтобы было уважение к нацменьшинствам и так далее. Членство в НАТО создает политическую стабильность и экономическую, которая объективно принесет пользу и России. Мы не можем согласиться, когда слышим от России, что вторжение в Грузию в 2008, это было публично заявлено на официальном уровне, что агрессия задержала процесс расширения НАТО. Если мы используем военную силу, чтобы ограничить право наций на свободный выбор быть членом НАТО или других организаций – это удар по основам международного права", - отметил Цихоцкий.По его словам, Польша как непостоянный член Совбеза ООН однозначно выступает за то чтобы создать условия и для России, чтобы она вернулась в международный порядок - "в мир, когда мы соблюдаем договоры, которые мы сами же подписывали. Сейчас этого не происходит и это угроза. Это вопрос нацбезопасности Польши. ".Замглавы МИД также подчеркнул, что Польша в рамках НАТО в практическом измерении старается помочь странам, которые желают с ней сотрудничать."В случае Грузии – это военная полиция и десантные войска. С Украиной у нас общая бригада. Мы участвуем в обучении офицеров украинских. Есть контракты на перевооружение украинских сил. Там идет военный конфликт", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.











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