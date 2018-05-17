Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп поручил подготовить новые санкции против России


17.05.2018   12:05
Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план новых санкций в отношении России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Санкции могут быть введены против тех, кто несет ответственность за невыполнение Москвой положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Возможные меры - заморозка активов этих лиц в США, запрет на въезд и другие ограничения, которые "президент сочтет уместными".

​СССР и Соединенные Штаты заключили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году. Документ запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты дальностью действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а имевшиеся к тому времени в СССР и США такие вооружения должны были быть уничтожены.

Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

В декабре прошлого года сообщалось, что Белый дом намерен ввести новые санкции в отношении России за нарушение ДРСМД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии планируется строительство предприятия по переработке шин
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 2,39 млрд кубометров газа
Грузия осуществляет экспорт электроэнергии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия подчеркнула, что прогресс Грузии должен найти соответствующее отражение в решениях Брюссельского саммита
«Южный газовый коридор» внесет ценный вклад в инновации в энергосекторе Европы - департамент энергетики Великобритании
Правительство Армении проводит первое заседание в новом составе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна