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Молдова, Украина и Грузия создадут общую платформу для общения с ЕС


17.05.2018   12:44
Совместная межпарламентская ассамблея Молдова - Украина - Грузия будет создана уже в июне текущего года. Учредительное соглашение главы законодательных органов трех стран подпишут в Кишиневе. Об этом заявил сопредседатель парламентской ассамблеи EURONEST демократ Мариан Лупу, который эти дни находится в Брюсселе.

"Инициатива, с которой мы выступили в EURONEST, становится реальностью на национальном уровне. Мы узаконим эту региональную инициативу, которая, как мы все понимаем, отражает главную задачу наших трех государств - евроинтеграцию", - сказал сопредседатель парламентской ассамблеи EURONEST Мариан Лупу.

Как заявил Мариан лупу, целью создания ассамблеи является интеграция Молдовы, Украины и Грузии в Европейский союз сразу после решения ЕС о расширении границ на восток.

Евродепутаты, в свою очередь, отмечают, что в отличии от других стран Восточного партнерства, Молдове удалось сделать огромные шаги вперед.

Решение о создании совместной платформы для общения с ЕС было принято в прошлом году в рамках постоянного бюро EURONEST по инициативе нашей страны.






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