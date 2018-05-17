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Цулукиани: На сегодняшнее 17 мая наше правительство было подготовлено к тому, чтобы обеспечить безопасность различных групп, вышедших на улицы


17.05.2018   16:26
Наше правительство, правоохранительные структуры и власть были до конца готовы позаботиться о безопасности разных групп, вышедших на улицы на сегодняшнее 17 мая, — заявила министр юстиции.

По ее словам, все видят полицейскую готовность на улицах Тбилиси, что позволяет провести несколько параллельных шествий.

«Я защищаю в Страсбургском суде дело о 17 мая, когда во власти находилось «Национальное движение» и государство не смогло защитить безопасность представителей ЛГБТ сообщества. Наше правительство, правоохранительные структуры и власть, в случае необходимости, были до конца готовы позаботиться о безопасности разных групп, вышедших на улицы на сегодняшнее 17 мая.

После этого представители обеих групп приняли решение. Несмотря на это, все видят полицейскую готовность на улицах Тбилиси. Если бы даже параллельно с проходящим шествием проводилось бы шествие другой группы, все было бы максимально упорядочено. Мы продолжим такую политику», — сказал министр.

В связи с Днем святости семьи сегодня в центре Тбилиси проходит шествие от площади Роз до кафедрального собора Пресвятой Троицы. В то же время представители ЛГБТ сообщества заявили, что не станут проводить акцию сегодня.






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