Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джалагония: Узбекистан поможет развитию среднего бизнеса в Грузии


17.05.2018   20:47
Углубление бизнес-отношений с Узбекистаном положительно отразится на экономике страны, считает руководитель юридического департамента Центра развития реформ в Грузии Анна Джалагония

"Потенциал Узбекистана может очень хорошо сказаться на экономике Грузии… У нас (в Грузии – ред.) есть крупные представители бизнеса, которые хорошо развивают свои контакты и в Европе, и в Азии, и в России. Но у среднего бизнеса проблемы с такими отношениями. Сейчас для его представителей появилась возможность развить свой бизнес, потому что появился потенциал, который позволит сделать это, не вкладывая большие деньги", – сказала Джалагония в беседе со Sputnik Грузия.

Джалагония утверждает, что заинтересованность Узбекистана в Грузии большая, в частности в области гастрономических и винных туров. Но грузины об Узбекистане знают мало, поэтому каждая новая компания, которая получит возможность развития — это вклад в экономику страны.

Молодежь вперед: новая программа правительства Грузии для бизнесменов

В Тбилиси во вторник прошел первый грузино-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 12 крупных узбекских и десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат двух стран. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних бизнес-отношений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии планируется строительство предприятия по переработке шин
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 2,39 млрд кубометров газа
Грузия осуществляет экспорт электроэнергии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия подчеркнула, что прогресс Грузии должен найти соответствующее отражение в решениях Брюссельского саммита
«Южный газовый коридор» внесет ценный вклад в инновации в энергосекторе Европы - департамент энергетики Великобритании
Правительство Армении проводит первое заседание в новом составе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна