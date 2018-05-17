Джалагония: Узбекистан поможет развитию среднего бизнеса в Грузии

17.05.2018 20:47 Углубление бизнес-отношений с Узбекистаном положительно отразится на экономике страны, считает руководитель юридического департамента Центра развития реформ в Грузии Анна Джалагония



"Потенциал Узбекистана может очень хорошо сказаться на экономике Грузии… У нас (в Грузии – ред.) есть крупные представители бизнеса, которые хорошо развивают свои контакты и в Европе, и в Азии, и в России. Но у среднего бизнеса проблемы с такими отношениями. Сейчас для его представителей появилась возможность развить свой бизнес, потому что появился потенциал, который позволит сделать это, не вкладывая большие деньги", – сказала Джалагония в беседе со Sputnik Грузия.



Джалагония утверждает, что заинтересованность Узбекистана в Грузии большая, в частности в области гастрономических и винных туров. Но грузины об Узбекистане знают мало, поэтому каждая новая компания, которая получит возможность развития — это вклад в экономику страны.



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В Тбилиси во вторник прошел первый грузино-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 12 крупных узбекских и десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат двух стран. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних бизнес-отношений.















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