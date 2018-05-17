26 мая Тбилиси посетит президент Словакии Андрей Киска

17.05.2018 20:49 26 мая, в День независимости Грузии, для участия в мероприятиях по случаю 100-летия Первой Республики, по инициативе и приглашению президента Грузии, Тбилиси посетит президент Словакии Андрей Киска.



По информации пресс-службы администрации президента Грузии, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и Андрей Киска обсудили детали участия в праздничных мероприятиях и визита по телефону.



Президенты говорили и об активизации визитов на высоком уровне в направлении развития сотрудничества между Грузией и Словакией.



26 мая вместе с Андреем Киской в Грузию приедут президенты еще шести стран.















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