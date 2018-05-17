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Посол Нидерландов – Надеюсь, что в будущем году мы все вместе свободно отметим День борьбы с гомофобией и трансфобией


17.05.2018   22:52
Я искренне надеюсь, что в будущем году мы, вместе со всеми грузинами, свободно отметим Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, — об этом заявил посол Нидерландов в Грузии Йоханес Дума, который пришел на акцию у здания администрации правительства.

Как отметил посол, люди, которые празднуют, должны чувствовать себя защищенными и свободными.

«Я рад, что я здесь. Еще важнее, что они здесь, и мы здесь вместе, чтобы отпраздновать Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Это главная причина, по которой я пришел сюда. Есть и другая причина, почему здесь так много дипломатов, так как есть чувство незащищенности, чего не должно быть. Люди, которые празднуют, должны чувствовать себя защищенными и свободными. Я искренне надеюсь, что в будущем году мы, вместе со всеми грузинами, свободно отметим Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Я благодарен министру внутренних дел, который обеспечил нашу безопасность, и хочу отметить, что именно он обеспечил то, что мы находимся здесь. Это очень важно. Я искренне надеюсь, что в Грузии будут защищены свободы, в том числе свобода выражения», — заявил посол Нидерландов.






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