Служба государственной безопасности предупредила «Национальное единство Грузии»

17.05.2018 23:24 Комиссия «Хартии свободы», действующая в Службе государственной безопасности отправила организации «Национальное единство Грузии» письменное предупреждение.



В случае, если организации вновь использует фашистскую символику, «Хартия свободы» прибегнет к мерам, предусмотренным законом.



В течение последних дней, «Национальное единство Грузии» провело несколько акций, на которых была использована фашистская символика.















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