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Служба государственной безопасности предупредила «Национальное единство Грузии»
17.05.2018 23:24
Комиссия «Хартии свободы», действующая в Службе государственной безопасности отправила организации «Национальное единство Грузии» письменное предупреждение.
В случае, если организации вновь использует фашистскую символику, «Хартия свободы» прибегнет к мерам, предусмотренным законом.
В течение последних дней, «Национальное единство Грузии» провело несколько акций, на которых была использована фашистская символика.
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