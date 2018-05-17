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Сухуми, Цхинвали – Надпись на дверях нового офиса посольства Грузии в Копенгагене
17.05.2018 23:34
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис. Посольство ждет гостей по новому адресу, в экономическом центре города, в №.45 на улице Кальвебода Брюгге.
В отличие от старого здания, новое пространство отличается современным дизайном и надписями на рабочих комнатах на грузинском языке.
По инициативе чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Дания и Исландии Гиги Гигиадзе, у каждой двери внутри посольства – имя разных городов Грузии, что носит символический характер. Названия оккупированных Россией городов можно увидеть и на дверях рабочей комнаты посла.
По словам Гиги Гигиадзе, это послание, что сохранение территориальной целостности Грузии является главным приоритетом властей.
Посольство Грузии в Копенгагене работает с 2006 года. Посольство обслуживает как Королевство Дании, так и Исландию. В апреле 2018 года посольство решило сменить офис, так как старое здание не позволяло принимать гостей. По словам посла, в новом пространстве пройдут разные культурные, познавательные мероприятия, выставки.
Завтра здание посольства официально откроет министр иностранных дел, вице-премьер Михаил Джанелидзе. До церемонии перерезания красной ленты, посол впервые принял в новом здании Первый канал.
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