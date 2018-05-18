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В Вашингтоне пройдет очередная встреча комиссии Хартии стратегического партнерства Грузии и США
18.05.2018 10:23
Сегодня в Вашингтоне пройдет очередная встреча рабочей группы по демократии и управлению комиссии Хартии стратегического партнерства Грузии и США.
В работе указанной группы с грузинской стороны примут участие представители исполнительной, законодательной и судебной властей.
По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Грузии, стороны рассмотрят прогресс, достигнутый в Грузии в плане демократических реформ в направлении обеспечения политического плюрализма, свободы медиа и независимости судебной системы. Участники встречи также будут говорить о результатах, достигнутых в ходе конституционной реформы, а конкретно – в направлении реформы судебной власти, усовершенствования избирательной системы и соблюдения прав человека.
Встречей с грузинской стороны будут руководить первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани и первый замминистра юстиции Грузии Александр Барамидзе. Со стороны США сопредседателями встречи будут помощник администратора Агентства международного развития США по вопросам Европы и Евразии Брок Бирман, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Бриджит Бринк и старший советник бюро по демократии, правам человека и труда Госдепартамента США Майкл Козак.
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