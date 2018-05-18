СГБ Грузии предупредило неонацистов о запрете на использование фашисткой символики

18.05.2018 11:03 Служба государственной безопасности Грузии направила неонацистской организации «Национальное единство Грузии» письменное предупреждение о запрете на использование фашисткой символики, сообщает Общественное телевидение со ссылкой на СГБ.



Национально-социалистическое движение «Грузинское национальное единство» было создано в ноябре 2016 года и существует в форме неправительственной организации. Движение не скрывает, что придерживается фашистской идеологии и идей национал-социализма.



Символом грузинских неонацистов является языческий знак солнца «борджгало» на красно-черном фоне. Как отмечают специалисты, это является повторением символики немецких нацистов, только вместо свастики используется «борджгало» (грузинская свастика - ред.) и изображение болнисского креста.



За последние дни «Национальное единство» провело несколько акций, на которых была использована фашистская символика. В уведомлении СГБ напоминает о том, что Хартия свободы, принятая парламентом Грузии в 2011 году в виде поправки в Конституцию, запрещает использование фашисткой символики во время публичных мероприятий. В случае, если организация вновь использует фашистскую символику, будут применены меры, предусмотренные законом.



Комментируя предупреждение СГБ, лидер организации Георгий Челидзе заявил, что ни «борджгало», ни болнисский крест не являются фашисткой символикой. Челидзе считает, что СГБ пытается ограничить их право на свободу самовыражения.















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