США и Швеция обсудили опасности "Северного потока-2"

18.05.2018 11:38 США и Швеция считают, что проект "Северный поток-2" опасен для Европы.



Об этом шла речь во время телефонного разговора госсекретаря США Майк Помпео и главы МИД Швеции Маргот Вальстрьом, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.



"Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимное беспокойство, в том числе опасность, которую "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу за уничтожение "Исламского государства", — говорится в заявлении.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта "Северный поток-2".



Как заявила представительница Государственного департамента США Сандра Удкирк, не исключено, что США введут санкции против "Северного потока-2".















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