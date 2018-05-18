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США и Швеция обсудили опасности "Северного потока-2"


18.05.2018   11:38
США и Швеция считают, что проект "Северный поток-2" опасен для Европы.

Об этом шла речь во время телефонного разговора госсекретаря США Майк Помпео и главы МИД Швеции Маргот Вальстрьом, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.

"Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимное беспокойство, в том числе опасность, которую "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу за уничтожение "Исламского государства", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта "Северный поток-2".

Как заявила представительница Государственного департамента США Сандра Удкирк, не исключено, что США введут санкции против "Северного потока-2".






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