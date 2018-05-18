В Грузии возросли штрафы за мелкое хулиганство

18.05.2018 12:22 В Грузии резко возросли штрафы за мелкое хулиганство и оскорбительные действия и выражения. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений парламент страны утвердил в третьем чтении на пленарном заседании 17 мая.



Согласно законопроекту, такие действия, как мелкое хулиганство, нецензурные выражения в общественных местах, оскорбительное отношение к гражданам, нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, будут караться штрафом в размере от 500 до 1000 лари (около $200−400). Ныне действующее законодательство за такие нарушения предусматривает штраф в размере 100 лари. При этом, остается в силе 15-дневное административное заключение, которое будет применяться в случае, если правоохранительные органы сочтут меру штрафа недостаточной. Лица, имеющие право на ношение оружия, в случае совершения подобных действий, будут лишены его на 3 года.



Оскорбительные выражения и действия в адрес полицейских, военнослужащих и других сотрудников правоохранительных и силовых органов, а также неподчинение законным распоряжениям и требованиям этих лиц обойдутся нарушителю штрафом в размере 1000−4000 лари (от $400 до $1600). Ныне действующим законодательством за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 250−2000 лари. В силе остается 15-дневное административное заключение, которое применяется к нарушителям в случае недостаточности меры штрафа, а также лишение права на ношение оружия сроком на 3 года.



Автором законопроекта было министерство внутренних дел Грузии. Парламент утвердил его 80 голосами.















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