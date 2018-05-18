Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии возросли штрафы за мелкое хулиганство


18.05.2018   12:22
В Грузии резко возросли штрафы за мелкое хулиганство и оскорбительные действия и выражения. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений парламент страны утвердил в третьем чтении на пленарном заседании 17 мая.

Согласно законопроекту, такие действия, как мелкое хулиганство, нецензурные выражения в общественных местах, оскорбительное отношение к гражданам, нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, будут караться штрафом в размере от 500 до 1000 лари (около $200−400). Ныне действующее законодательство за такие нарушения предусматривает штраф в размере 100 лари. При этом, остается в силе 15-дневное административное заключение, которое будет применяться в случае, если правоохранительные органы сочтут меру штрафа недостаточной. Лица, имеющие право на ношение оружия, в случае совершения подобных действий, будут лишены его на 3 года.

Оскорбительные выражения и действия в адрес полицейских, военнослужащих и других сотрудников правоохранительных и силовых органов, а также неподчинение законным распоряжениям и требованиям этих лиц обойдутся нарушителю штрафом в размере 1000−4000 лари (от $400 до $1600). Ныне действующим законодательством за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 250−2000 лари. В силе остается 15-дневное административное заключение, которое применяется к нарушителям в случае недостаточности меры штрафа, а также лишение права на ношение оружия сроком на 3 года.

Автором законопроекта было министерство внутренних дел Грузии. Парламент утвердил его 80 голосами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна