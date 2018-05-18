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В Москве не исключили возможности встречи Путина с президентом Грузии
18.05.2018 12:55
В Москве не исключают возможности встречи президентов России и Грузии, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
"Теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, но для этого их надо хорошо готовить", — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, возможна ли в этом году встреча президентов Грузии и России.
Напомним, ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что "желает" о встрече с Владимиром Путиным.
«Желаю того времени, когда смогу поговорить с лидером России исходя не из его имиджа, а того интереса, который есть у какой-либо семьи в Москве или Петербурге. … Мы предлагаем России диалог в смысле того – какой интерес может быть у российских граждан и как отразится этот интерес на них, и мы предлагаем добрососедство с той минуты, в какую возвратятся оккупированные территории Грузии», - заявил, в частности, Маргвелашвили.
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