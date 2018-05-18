В Казахстане празднуют 100-летие независимости Грузии

18.05.2018 13:01 В мероприятиях приняли участие главы внешнеполитических ведомств двух государств - вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе и министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, а также чрезвычайный посол Грузии в Республике Казахстан Зураб Абашидзе.



На открытии концерта известной джазовой и исполнительницы и композитора Нино Катамадзе, который состоялся 16 мая в Астане во Дворце мира и согласия, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе выразил благодарность за гостеприимный прием и организацию праздничных мероприятий в Казахстане по случаю 100-летия государственной независимости Грузии правительству РК и акимату Астаны.



- Для меня большая честь отметить этот особый день в Казахстане, который является нашей братской республикой, достигнувшей высоких темпов развития и значительных успехов как внутри страны, так и на международной арене. Мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами, основанного на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимания, - отметил вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе.



При этом глава внешнеполитического ведомства Грузии особо подчеркнул роль и участие в укреплении культурных и деловых связей двух стран почетного консула Грузии Жаната Тусупбекова, который представляет интересы дружественной страны в Консульском округе, включающем Карагандинскую область, с июня 2017.



Напомним, Жанат Тусупбеков был удостоен этой важной дипломатической миссии в ходе заседания консульской комиссии, которая приняла во внимание его заслуги по налаживанию связей между деловыми кругами двух стран, активизации культурного и туристического обменов.



- Мы выражаем особую благодарность за поддержку и значимый вклад почетному консулу Грузии Жанату Тусупбекову, также спасибо всем гостям этого вечера за то, что разделили с нами этот праздник, - отметил Михеил Джанелидзе.



В свою очередь, глава МИД РК Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что праздничный концерт джазовой исполнительницы Нино Катамадзе, широко известной также как общественный деятель и меценат, является лучшим подарком для жителей и гостей Астаны, которые в этом году отмечают 20-летний юбилей столицы.





17 мая Нино Катамадзе выступила с концертной программой также в Караганде. На открытии праздничного вечера чрезвычайный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе поздравил грузинскую диаспору, а также всех казахстанцев со знаменательной датой.



- Мы совместно с консулом в Карагандинской области Жанатом Тусупбековым разрабатывали план мероприятий, приуроченных к 100-летию государственной независимости Грузии. Я рад, что мы отмечаем эти знаменательные для нашей родины дни с братской страной и казахстанцами. Желаю всем карагандинцам и казахстанцам здоровья, счастья, успехов и процветания, - отметил чрезвычайный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе.



В Астане и Караганде известный исполнитель и композитор Нино Катамадзе выступила с большим аншлагом и представила уникальную по своему масштабу и наполнению концертную программу, которая в полной мере отражает колорит Грузии, ее историю и современность. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.



- Подобные мероприятия наполняют отношения между Казахстаном и Грузией новым содержанием и имеют важное значение для дальнейшего конструктивного взаимодействия. Это знаковое событие, способствующее укреплению дружеского диалога и культурных связей между нашими братскими народами», - отметил почетный консул Грузии в Карагандинской области Жанат Тусупбеков.



Также в эти дни в рамках праздничных культурных мероприятий, приуроченных к 100-летию государственной независимости Грузии, в Астане и Караганде состоялись фотовыставка ландшафтов Грузии, выставка казахстанских и грузинских деятелей изобразительного искусства, грузинского культурного наследия и новейших архитектурных строений Spectacular Georgia.















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