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Украина и Грузия усилят сотрудничество в противодействии России
18.05.2018 13:37
Украина и Грузия намерены договориться о сотрудничестве в сфере реинтеграции оккупированных территорий и урегулирования конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).
"Министр Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили подписали меморандум, в рамках которого предусмотрен обмен опытом между двумя странами по развитию мира, реинтеграции оккупированных территорий и урегулированию конфликтов", - сказано в сообщении.
Меморандум предусматривает реализацию совместных проектов, участие в семинарах, лекциях, двусторонних или многосторонних встречах, научное сотрудничество.
Представители Офиса государственного министра Грузии ознакомили делегацию МВОТ с правительственной мирной инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая вводится с целью защиты лиц, пострадавших в результате конфликта, и предусматривает торговлю через линию разграничения, доступ жителей оккупированных территорий к образованию и доступ к услугам, которые предлагает Грузия. Во взаимодействии с жителями оккупированных территорий Грузия идет по пути создания привлекательных программ и удовлетворения потребностей граждан без политической окраски такой деятельности.
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