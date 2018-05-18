Украина и Грузия усилят сотрудничество в противодействии России

18.05.2018 13:37 Украина и Грузия намерены договориться о сотрудничестве в сфере реинтеграции оккупированных территорий и урегулирования конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).



"Министр Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили подписали меморандум, в рамках которого предусмотрен обмен опытом между двумя странами по развитию мира, реинтеграции оккупированных территорий и урегулированию конфликтов", - сказано в сообщении.



Меморандум предусматривает реализацию совместных проектов, участие в семинарах, лекциях, двусторонних или многосторонних встречах, научное сотрудничество.



Представители Офиса государственного министра Грузии ознакомили делегацию МВОТ с правительственной мирной инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая вводится с целью защиты лиц, пострадавших в результате конфликта, и предусматривает торговлю через линию разграничения, доступ жителей оккупированных территорий к образованию и доступ к услугам, которые предлагает Грузия. Во взаимодействии с жителями оккупированных территорий Грузия идет по пути создания привлекательных программ и удовлетворения потребностей граждан без политической окраски такой деятельности.















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