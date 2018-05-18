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Посольство Грузии в Израиле находится в контакте с семьей гражданина Грузии, погибшего в городе Холоне
18.05.2018 14:38
По информации посольства Грузии в Израиле, оно в контакте с семьей гражданина Грузии, погибшего в городе Холоне.
«Подтверждаем, что погибший является гражданином Грузии. Посольство в контакте с семьей и ведутся соответствующие процедуры», - сообщили в посольстве.
Напомним, в израильском городе Холоне, на одном из заводов 30-летний сотрудник, гражданин Грузии упал в мясорубильную машину.
Напомним, что проживающий в Израиле грузин, сначала в мясорубку втянуло руку мужчины, а затем – затянуло его целиком. Ведется расследование инцидента.
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