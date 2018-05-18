Квирикашвили; Мы появляемся на мировой карте зимнего туризма и зимних видов спорта

18.05.2018 14:40 Мы появляемся на мировой карте зимнего туризма, зимних видов спорта, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в связи с проведением в 2023 году в Грузии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.



По словам премьер-министра, это решение является очень важным событием.



«Не могу не поздравить с тем успехом, о котором вчера вечером в Греции заявил президент Международной лыжной федерации. Согласно этому решению, в 2023 году Грузия примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.



Конкретно было сказано, что Бакуриани и Гудаури становятся мировым направлением. Это решение является чрезвычайно важным событием, которое поможет развитию зимних видов спорта в Грузии и формированию современной инфраструктуры. Наша страна станет узнаваемой с точки зрения зимнего направления, перейдя в высшую лигу, и появится на мировой карте зимнего туризма и зимних видов спорта», — заявил премьер-министр.



Кубок мира 2023 года по фристайлу и сноуборду примут грузинские зимние курорты — Бакуриани и Гудаури. Решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на конгрессе в Греции.















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