Кто создал грузинские неонацистские группы - скандальные факты от TI-Georgia

18.05.2018 14:46



"Идентифицировать прямые источники финансирования неонацистских организаций не удается, однако отдельные лидеры прямо связаны с российскими государственными или местными политическими организациями.



Что такое "Грузинский марш"?



"Грузинский марш" неформальное объединение, объединяющее разные неонацистские организации. Объединение, действующее под названием "Грузинский марш", начало деятельность летом 2017 года, когда опротестовали развратное действие гражданина Ирана по отношению несовершеннолетних лиц. Главным призывом ксенофобской акции было изгнание из страны нелегальных мигрантов. Но входящие в объединение лица и организации уже годы, как отличаются гомофобскими и расистскими высказываниями, и часто участвуют в насильственных акциях:



"Грузинский марш" опротестовал акцией действия футболиста Гурама Кашиа, который в рамках акции, устроенной в футбольном чемпионате Голландии, играл с наручной повязкой в знак солидарности к ЛГБТ общине. На акции сожгли флаг ЛГБТ, и требовали исключить Кашиа из сборной страны.



Члены марша вторглись на товарищеский матч между Грузией и Беларусью в Кутаиси, сожгли флаг ЛГБТ, и обозвали Кашиа нецензурными словами.



"Рустави 2" закидали живыми курами, чем выразили недовольство в отношении передачи Эки Квеситадзе "Другие акценты".



"Маршисты" устроили акцию по мотиву оскорбления религиозных чувств высказываниями журналиста Георгия Габуния в эфире "Рустави 2". Окружили машину, где сидели юрист и журналист телевидения. Габуния нанесли оскорбление. Во время этого инцидента пострадал журналист "Рустави 2" Давид Эрадзе.



Представители "Грузинского марша" 16 июля 2017 года написали на Facebook комментарии с содержанием сексуального насилия по отношению бывшего представителя молодежи Грузии в ООН Татии Долидзе. Агрессивные комментарии последовали за критикой "Грузинского марша" со стороны Долидзе.



Члены "Грузинского марша" провели контракцию против акции "Нет русскому фашизму", организованной "Европейской Грузией", где физически противостояли участникам акции, и закидали их яйцами, бутылками, и вениками. Были и пострадавшие.



У офиса фонда "Открытое общество-Грузия" члены "Грузинского марша" дважды устроили протестную акцию. В обоих случаях требованием было закрытие фонда. На первой акции они сожгли чучело Сороса, а на второй акции бросили в правоохранителей факелы. Позже они переместились к избирательному штабу Кахи Каладзе, и опротестовали продажу земли иностранцам.



В марте 2018 года члены "Грузинского марша" начали народное патрулирование. Патрулирование преследовало целью создание альтернативных МВД народных отрядов, которые в избранных заранее местах выявляли бы нарушения закона, совершенные иностранцами.



Примечательно, что поручителями активистов, задержанных в марте 2018 года у "Рустави 2" выступили члены "Грузинской мечты" Гия Жоржолиани и Давид Чичинадзе, члены "Альянса патриотов" Ада Маршания и Эмзар Квициани. А также бывший депутат "Грузинской мечты", и в настоящем мэр Тианети Тамаз Мечиаури.



На акциях "Грузинского марша" преимущественно звучат ксенофобские, гомофобские, расистские заявления и призывы. В основном они отличаются агрессией и насилием.



Выдающимися лицами "Грузинского марша" являются Сандро Брегадзе и Гия Коркоташвили. Информация о роспуске "Грузинского марша" не раз распространялась, но Брегадзе и Коркоташвили вновь вместе появляются на акциях.



2. Организации и отдельные персоны, связанные с "Грузинским маршем"



"Согласие национальных сил"



11-13 мая текущего года на акции на проспекте Руставели молодежь протестовала против спецоперации в ночных клубах, и предположительного превышения силы со стороны правоохранителей, а лица, участвующие в параллельно проведенной контракции угрожали находящимся на акции физической расправой. Министр внутренних дел сказал организаторам акции, что трудно будет сохранить сдерживающий контракцию кордон, и возможно, придется разогнать их с применением силы. Во избежание этого он попросил участников акции разойтись. Участники протеста решили распустить акцию, после чего мирных митингующих тайно вывезли на автобусах с места сбора в обход неофашистов.



Параллельно протесту молодежи, состоялось т.н. "Согласие национальных сил" между отдельными представителями неонацистского движения и лицами этих взглядов.



Позже они провели пресс-конференцию, где публично заявили о договоренности.



По заявлению участника встречи, бывшего депутата Дмитрия Лорткипанидзе, сложившаяся сложная ситуация была инспирирована ими, "что вызвано взаимосогласованными действиями наркопропагандистов, содомитов и реакционных сил, что парализовало центр нашей столицы". Они 14 мая организовали шествие, и собирались провести контракцию также и 17 мая, в день борьбы с гомофобией и трансфобией. Однако после того как акцию ЛГБТ общины отменили, передумали проводить контракцию.



За новым единением, т.н. "Согласием национальных сил" прослеживается российский след. Один из лидеров движения, Дмитрий Лорткипанидзе два месяца назад заявил, что покидает партию "Демократическое движение", берет паузу в политике, и переходит в гражданский сектор. По данным Публичного реестра, несколькими днями ранее Лорткипанидзе стал директором "Грузинско-российского общественного центра имени Е.М. Примакова". Эта информация подтверждается на официальной русскоязычной веб-странице центра. Организацию 21 августа 2013 года основали "Институт международных отношений" и "Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова". "Фонд Горчакова" создало Министерство иностранных дел Российской Федерации в 2010 году по приказу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.



"Фонд Горчакова" один из инструментов распространения мягкой силы России, по уставу которого фонд преследует целью помощь научным, культурным и образовательным программам в международных отношениях, поддержку средств массовой информации и информационных ресурсов, содействие формированию благоприятного для России общественного мнения заграницей, продвижение вперед интеллектуального, культурного, научного, и делового потенциала России заграницей, в том числе финансовую поддержку отечественных, иностранных, и международных организаций.



Фонд Примакова финансирует бесплатные курсы русского языка в Грузии, а также спортивные, культурные и другого рода мероприятия. Однако уход Дмитрия Лорткипанидзе из политики, и появление лидером "Грузинского марша" подозрительно совпадает с его назначением директором в фонде Примакова, и усиливает обоснованное подозрение, что активизация неонацистских сил входит как раз таки в интересы России.



Одна из членов "Грузинско-российского общественного центра" Наталья Церетели в 2013 году в совокупности перечислила 1 228 лари партии "Свободная Грузия". Лидером "Свободной Грузии" является Каха Кукава. В 2017 году "Демократическое движение" (Нино Бурджанадзе) и "Свободная Грузия" (Каха Кукава) представили Дмитрия Лорткипанидзе кандидатом в председатели городского собрания Тбилиси.



В Фонде Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сменил на позиции директора Урузмага Каркусова, который был премьер-министром временной администрации т.н. Южной Осетии. Урузмаг Каркусов с 2007 года работал также на посту заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии. Его освободили с должности в 2010 году. Тогда Урузмаг Каркусов заявлял, что его увольнение было связано с политическим мотивом. Его супруга, Нана Кеинишвили в 2012-2016 годы была членом парламента по списку "Грузинской мечты", а в парламентских выборах 2016 года Нана Кеинишвили и Урузмаг Каркусов баллотировались по списку "Наши-народная партия".



По данным Публичного реестра, с фондом Примакова связан еще один человек, Бежан Хурцидзе. Он скончался, но до настоящего времени фигурирует как директор "Института международных отношений", грузинской организации-основателя фонда. Он не раз был членом парламента Грузии из разных партий. В 1992-1995 годы он занимал позицию в парламенте в статусе мажоритарного депутата Вани. В 1999-2004 годы попал в законодательный орган по партийному списку блока "Возрождения Грузии". После этого Хурцидзе стал мажоритарным депутатом Вани (2004-2008) от "Бурджанадзе-Демократов". В парламенте 2008-2012 года был мажоритарным депутатом "Национального движения" по-прежнему от Вани. В 2012 году "Национальное движение" отчислило Хурцидзе из своих рядов. Он, как руководитель "Института международных отношений", активно был включен в мероприятия, устроенные "Фондом Горчакова" в Грузии.



Еще один член партии Бурджанадзе, Бесо Данелия является лицом нового объединения неонацистского движения.



Звиад Томарадзе известен обществу как автор не одного спорного законопроекта. Согласно представленным в парламент документам, он требовал наказания за оскорбление религиозных чувств, запрещение деятельности неправительственных организаций. Одно из законодательных предложений касалось запрещения аборта. Вместе с Сандро Брегадзе он был членом той инициативной группы, которая обратилась в ЦИК для регистрации следующего вопроса для референдума: "Согласны ли вы, чтобы в конституцию Грузии вошла поправка, что бракосочетание является союзом между мужчиной и женщиной с целью создания семьи?".



В то же время Звиад Томарадзе является руководителем нескольких неправительственных организаций. В том числе: "Национальный религиозный институт", "Демографическое общество Грузии-21", и "Народ и государство". Членами управленческого органа "Демографического общества Грузии - 21" (бывший "Фонд демографического развития") являются модель Тамар (Тако) Чхеидзе, и Анзор Тотадзе. Председателем правления той же организации была Тамар Чибурданидзе-Ломтадзе, которая на сегодня является председателем совета организации "Фонд демографического возрождения Грузии", находящейся под патронажем бизнесмена Левана Васадзе. Другими членами совета являются те же Тамар (Тако) Чхеидзе и Анзор Тотадзе. Согласно информации, распространенной в СМИ, наряду с Леваном Васадзе "Фонд демографического возрождения" поддерживают Шио Муджири (местоблюститель патриарха), бизнесмены Лаша Папашвили, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Заза Нишнианидзе, и один из основателей "Палитра ньюс", Гога Тевдорашвили. Поддержку фонду оказал также бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.



Гурам Картвелишвили был автором и ведущим проекта "Продолжай историю Грузии", идущего по "Общественному вещателю". Картвелишвили отличается гомофобскими заявлениями, о чем явствует видео на его странице.



Гурам Палавандишвили - вел передачу "У Палавандишвили" на "Палитраньюс", которая часто отличалась ксенофобски-гомофобским наративом. Неправительственные организации в связи с этим обратились с жалобой к органу саморегулирования "Палитры ньюс". Приглашенные на передачу гости отличались гомофобскими заявлениями, все они представляли одну позицию, предмет "Я и общество" был представлен, как "пропаганда безнравственности". В конечном итоге было установлено нарушение принципа беспристрастности, использование в передаче языка ненависти, и дискриминация.



Среди приглашенных гостей передачи Палавандишвили часто были Дмитрий Лорткипанидзе, Звиад Томарадзе, и Леван Васадзе. Касательно еще одного члена вновь созданного единения, Левана Чхаидзе, он вместе с Палавандишвили руководит неправительственной организацией "Общество защиты прав детей".



Николоз Мжаванадзе активный сторонник идеи "Грузинского марша". В рамках мониторинга "Фонда развития СМИ" было установлено, что он также распространяет гомофобские заявления.



Касательно других членов нового объединения, Гии Коркоташвили, Левана Чачуа, Коки Моргошия, и Сандро Брегадзе, информацию об их связях предложим ниже.



Движение "Национальные"



Сандро Брегадзе является основателем движения "Национальные". До февраля 2016 года, во время пребывания во власти "Грузинской мечты", Брегадзе был заместителем государственного министра по вопросам диаспоры, а до того занимал позицию заместителя министра по делам беженцев и расселения. В период пребывания на должности отличался гомофобскими заявлениями. До 2004 года был членом партии Аслана Абашидзе "Демократическое возрождение Грузии", и был представлен в парламенте от его избирательного блока.



В 2011 году за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, Брегадзе был присужден к пресечению свободы сроком на 6 лет, что ему засчиталось в условное наказание.



Кахабер Мигинеишвили - еще один основатель движения "Национальные", был членом той инициативной группы, которая обратилась к Центральной избирательной комиссии для регистрации вышеупомянутого вопроса для референдума, определяющего статус бракосочетания. ЦИК не зарегистрировал вопрос.



Зураб Энукидзе - третий основатель движения является благотворителем партии "Грузинская идея". Партия была основана в 2014 году, и принимала участие в парламентских выборах 2016 года. Первым номером его списка был Леван Чачуа, а вторым - Сандро Брегадзе, который также баллотировался мажоритарным кандидатом Сабуртало. Из-за гомофобских плакатов Брегадзе в ЦИК поступило обращение. В 2010 году Левана Чачуа задержали из-за вторжения вместе с "Союзом православных родителей" в телекомпанию "



"Грузинская идея" со своей стороны активно участвовала в организации "Грузинского марша" в июле 2017 года, и вела активную популяризацию марша на достаточно популярной среди нацистских групп Facebook странице.



Георгий Габедава - соучредитель, член совета, и заместитель председателя "Фонда Левана Чачуа", созданного в 2012 году. Согласно уставу, цель общества - поддержка в президентских выборах кандидата "Грузинской идеи" Левана Чачуа.



Габедава несколько раз был арестован за сопротивление полиции. В том числе несколько дней назад за мелкое хулиганство на контракции акции, проведенной после спецоперации в клубе "Басиани" и "Галери". Он вместе с единомышленниками приходил к клубу также 18 июня 2016 года, и покинул территорию после появления полиции.



Георгий Габедава был одним из активных организаторов насильственной демонстрации 17 мая 2013 года. Габедава является лидером "Национального фронта", члены совета которого, например, Гега Хведелидзе, отличаются агрессивными гомофобскими и расистскими заявлениями. В то же время Хведелидзе член "Грузинской идеи".



Георгий Габедава является крестником и продюсером живущего в России грузинского певца Сосо Павлиашвили. В феврале его избили и ранили в России.



"Национальный альянс молодежи Грузии" еще одна организация, с которой есть связи у Габедава.



"Клуб гражданской активности"- еще одна организация, основанная Габедава. В уставе "Клуба гражданской активности" сказано, что одной из целей организации является защита этнических, религиозных, и сексуальных меньшинств:



Мэлор Вачнадзе вместе с Габедава является одним из учредителей, и председателем совета "Клуба гражданской активности". Он с 2009 года отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. В 2013 году был освобожден со статусом политзаключенного. С тех пор его несколько раз задержали по обвинению оказания сопротивления полиции. В июле 2017 года перед проведением акции "Грузинского марша" Вачнадзе заявил, что он ушел из движения, но он активно появился на контракции акции, начавшейся после спецоперации МВД, проведенной в ночном клубе "Басиани" и кафе "Галери", где его и задержали.



Михаил Месхи тоже один из учредителей организации. Он был одним из трех сторонников "Грузинской мечты", которых задержали в 2012 году по обвинению в подкупе избирателя. В 2010 году он участвовал в акции у Илиауни, требовал сжечь книгу Ерекле Деисадзе, и закрыть типографию, издавшую книгу. В 2017 году он был в пропорциональном списке городского собрания "Грузинской мечты", но не попал в городское собрание.



Рати Маисурадзе – один из соучредителей "Фонда Левана Чачуа" и "Клуба гражданской активности". В 2010 году его вместе с Леваном Чачуа и Георгием Габедава задержали за вторжение в телекомпанию "



"Национальное единство Грузии"



С "Грузинской идеей" есть связь также у руководства "Национального единства Грузии", которое осмысливает себя, как фашистскую организацию. Организация была основана в 2016 году. По уставу, "Национальное единение Грузии" преследует целью "проведение политики всеобщего согласия и мира, по которому движение приоритетно представит ментально грузинское мировоззрение. А также будет уважительным и терпимым к традиционному, ментальному, религиозному и политическому мировоззрению всех этнически отличающихся граждан Грузии, если они не оскорбляют ментально грузинское мировоззрение". Согласно Публичному реестру, у них есть командир и книжник.



На www.manifest.ge можно увидеть петицию "Национального единства", которой они требуют запрещения в Грузии фонда Джорджа Сороса "Открытое общество-Грузия". Они также ответили письмом с угрозой на странице Facebook на религиозное высказывание журналиста Георгия Габуния в эфире "Рустави 2".



На Facebook странице "Национального единения Грузии" можно найти немало ксенофобских, гомофобских, насильственных, и фашистских призывов. По одному из распространенных ими видео началось расследование, поскольку в кадре было видно оружие. Но позже расследование прекратилось, поскольку оружие оказалось пневматическое. Но лидер организации Георгий Челидзе в одном из интервью заявил: "У большинства членов организации есть оружие: охотничье ружье, "Винчестер", пистолет, полуавтоматические ружья, мы соблюдаем правила их использования и перевозки".



Один из основателей "Национального единения" Торнике Кивиладзе (книжник) на выборах 2016 года был пятым номером списка "Грузинской идеи" и мажоритарным кандидатом 14-го округа (Чугурети). В комментарии 15 мая у телекомпании "Рустави 2" он говорит, что отстранился от организации, и видит в их деятельности опасность. Представителями организации являются Ираклий Бекаури и Георгий Челидзе (командир). По словам Челидзе, он работал в Министерстве финансов, а организацию создал после ухода из министерства. Георгий Челидзе откровенно фиксирует, что является последователем фашистской идеологии: "Мы живем у наших корней. Мы "продвигаем" фашизм и национал-социализм, мы последователи этого течения". Челидзе вместе со сторонниками отличался агрессией и насильственными призывами по отношению участников акции, проведенной перед парламентом из-за развитых в клубе "Басиани" событий. Члены "Национального единения" заявили, что создадут отряды, начнут патрулирование, и сами пресекут беззаконие. "Требуют крови? Получат море крови"- угрожали на акции. Позже Министерство внутренних дел начало расследование по заявлениям угрозы со стороны представителей организации.



Георгий Мчедлидзе также основал организацию "Грузия вечная". По уставу, эта неправительственная организация существует для тех, "кому дорога эта красивая страна, удел Божьей Матери". Его вместе с Ладо Садгобелашвили в ноябре 2017 года задержали на акции у Федерации футбола. "Грузинский марш" протестовал против выступления футболиста сборной Гурама Кашиа с повязкой флага ЛГБТ общины.



Движение "Гражданская солидарность"



Гия (Георгий) Коркоташвили - основатель движения "Гражданская солидарность". Организация зарегистрирована по домашнему адресу Коркоташвили. Среди членов правления находятся:



Мамука Арешидзе - политолог, мажоритарный кандидат Гардабани от "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года, в 2016 году баллотировался мажоритарным кандидатом Тетрицкаро от "Альянса патриотов".



Ираклий Какабадзе - писатель, активист.



Давид Бегиашвили - бизнесмен, основатель "Альбатрос группы".



Нана Тхелидзе - бывший прокурор, освобожденная со статусом политзаключенного.



Председателем движения был убитый в 2015 году бизнесмен Бесарион Хардзиани.



Движение преследует целью восстановление справедливости, мониторинг и выявление невыполненных обещаний членов команды Бидзины Иванишвили. Поэтому в организации в основном объединились представители бизнеса и политзаключенные, пострадавшие в период власти "Национального движения".



Общественно-политическое движение "Грузинская миссия"



Гия Коркоташвили является также основателем общественно-политического движения "Грузинская миссия". По их Facebook странице, организация предлагает юридическую помощь гражданам, в том числе иностранцам. В заявлении члена правления организации, Георгия Зарнадзе, распространенном в 2015 году от имени организации, сказано: "Грузинская миссия" выражает сердечное уважение и почтение к живущим в Грузии согражданам всех национальностей, и призывает всех к солидарности, чтобы вместе построить единое и сильное государство".



На собрании организации в 2016 году появились, и выступили с речью Демур Гиорхелидзе, Мамука Арешидзе, а также Заза Шатиришвили, который в настоящем является членом Попечительского совета ОВ.



Связи с политической партией "Альянс патриотов"



Константин Моргошия - член "Альянса патриотов", в 2016 году баллотировался мажоритарным кандидатом Мцхеты. Члены его семьи пожертвовали "Альянсу патриотов" 96 000 лари. На основании разбирательства Службы аудита суд оштрафовал Моргошия на 180 000 лари за пожертвование, осуществленное в обход закона. Моргошия вместе с другими членами "Грузинского марша" вел переговоры с осетинской стороной в связи с возвращением семье трупа Арчила Татунашвили, и по его же Facebook посту, переходил на территорию, контролируемую осетинской стороной. Моргошия активно был включен в распространение публичных угроз в адрес Татии Долидзе.



По предпринимательскому реестру у него есть доля в ООО "КЕМ Контракшн" и зарегистрирован директором ООО "Гранде груп Джорджия", в ООО "Инвестиционной группе Константин", и председатель НПЮЛ "Кавкасиони".



Ладо Садгобелашвили - в парламентских выборах 2016 года баллотировался от имени блока "Альянс патриотов-объединенная оппозиция" мажоритарным кандидатом Мтацминды. По данным Публичного реестра, Садгобелашвили председатель и полномочное лицо за представительство организации "Родина, язык, вера". Организация основана в 2011 году, а его сопредседатель Леван Кочлошвили, который в 2017 году попал в городское собрание Телавского муниципалитета по списку "Грузинской мечты", и в настоящем является председателем одной из комиссий. Садгобелашвили несколько раз задерживали в административном порядке, а на этот раз он приговорен к предварительному заключению, и ему грозит срок от 2 до 5 лет за нападение на журналистов "Рустави 2".



На выборах местного самоуправления 2014 года Садгобелашвили баллотировался мажоритарным кандидатом Дигомского района в статусе независимого кандидата.



Эмзар Квициани - присоединился к акции "Грузинского марша" 14 мая против "Басиани" и "Галери". Эмзар Квициани депутат от "Альянса патриотов". До 2006 года он был поверенным президента Грузии в Кодорском ущелье. После 2006 года был объявлен в розыск. Обвинялся в военном мятеже и устройстве террористических актов. В 2014 году Квициани вернулся из России в Грузию. Зугдидский районный суд приговорил его к заключению сроком на 12 лет. В 2015 году апелляционный суд Кутаиси без существенного рассмотрения освободил его из зала суда. Эмзар Квициани также признался, что сотрудничал с российскими спецслужбами, и распространял заявления по их заданию.



Другие организации и лица



"Грузинский марш" по социальной сети поддерживала "Грузинская сила", основателем которой является Николоз Бурджанадзе. С именем организации связан погром веганского кафе в Тбилиси, но группировка отрицает это обвинение. А также националистическая акция у турецких ресторанов по проспекту Агмашенебели в 2016 году, во время чего были задержаны несколько членов группы.



Одним из активных сторонников "Грузинского марша" было движение радикальных националистов "Сопротивление - за будущее". В настоящем некогда их довольно активная Facebook страница отсутствует.



Рамаз Гагнидзе - активист "Грузинского марша". В 2014 году баллотировался кандидатом в мажоритарные депутаты Дигомского района от имени коалиции "Нино Бурджанадзе - единая оппозиция". Гагнидзе вместе с другими членами "Грузинского марша" поехал в Хашури для поддержки независимого кандидата Рамаза Нозадзе.



Михаил Амисулашвили один из членов этого движения. Он один из авторов комментариев, содержащих оскорбление и угрозу в адрес Татии Долидзе. МВД начало следствие по факту, но результаты до сих пор не обнародованы. Амисулашвили задержали из-за инцидента, происшедшего 20 марта 2018 года у телекомпании "Рустави 2". Следствие обвиняет его в предумышленном групповом хулиганстве, до того он дважды был осужден по статье избиение.



Артист Алеко Тетрашвили тоже сторонник "Грузинского марша". Он подписант петиции, одним из требований которой является немедленно начать правовой процесс с точки зрения запрещения "Национального движения", их сателлитов, и профинансированных из заграницы неправительственных организаций. Он появился также на акции 2017 года на проспекте Агмашенебели.



Полковник Тристан Цителашвили, осужденный после августовской войны за предательство родины, и в 2013 году освобожденный "Грузинской мечтой", также участвовал в "Грузинском марше".



Против участника акции "Грузинского марша", Давида Немсадзе журналист "Общественного вещателя" Лика Алелишвили обратилась в полицию из-за препятствия журналистской деятельности, с требованием запретить Давиду Немсадзе приближаться к ней"- сказано в исследовании "Международной прозрачности-Грузия".





"Международная прозрачность-Грузия" (TI-Georgia) опубликовала исследование, преследующее целью попытку идентификации неонацистских групп и связанных с ними людей, которые в последний период отличаются насилием и агрессией по отношению к группам либеральных взглядов."Идентифицировать прямые источники финансирования неонацистских организаций не удается, однако отдельные лидеры прямо связаны с российскими государственными или местными политическими организациями."Грузинский марш" неформальное объединение, объединяющее разные неонацистские организации. Объединение, действующее под названием "Грузинский марш", начало деятельность летом 2017 года, когда опротестовали развратное действие гражданина Ирана по отношению несовершеннолетних лиц. Главным призывом ксенофобской акции было изгнание из страны нелегальных мигрантов. Но входящие в объединение лица и организации уже годы, как отличаются гомофобскими и расистскими высказываниями, и часто участвуют в насильственных акциях:"Грузинский марш" опротестовал акцией действия футболиста Гурама Кашиа, который в рамках акции, устроенной в футбольном чемпионате Голландии, играл с наручной повязкой в знак солидарности к ЛГБТ общине. На акции сожгли флаг ЛГБТ, и требовали исключить Кашиа из сборной страны.Члены марша вторглись на товарищеский матч между Грузией и Беларусью в Кутаиси, сожгли флаг ЛГБТ, и обозвали Кашиа нецензурными словами."Рустави 2" закидали живыми курами, чем выразили недовольство в отношении передачи Эки Квеситадзе "Другие акценты"."Маршисты" устроили акцию по мотиву оскорбления религиозных чувств высказываниями журналиста Георгия Габуния в эфире "Рустави 2". Окружили машину, где сидели юрист и журналист телевидения. Габуния нанесли оскорбление. Во время этого инцидента пострадал журналист "Рустави 2" Давид Эрадзе.Представители "Грузинского марша" 16 июля 2017 года написали на Facebook комментарии с содержанием сексуального насилия по отношению бывшего представителя молодежи Грузии в ООН Татии Долидзе. Агрессивные комментарии последовали за критикой "Грузинского марша" со стороны Долидзе.Члены "Грузинского марша" провели контракцию против акции "Нет русскому фашизму", организованной "Европейской Грузией", где физически противостояли участникам акции, и закидали их яйцами, бутылками, и вениками. Были и пострадавшие.У офиса фонда "Открытое общество-Грузия" члены "Грузинского марша" дважды устроили протестную акцию. В обоих случаях требованием было закрытие фонда. На первой акции они сожгли чучело Сороса, а на второй акции бросили в правоохранителей факелы. Позже они переместились к избирательному штабу Кахи Каладзе, и опротестовали продажу земли иностранцам.В марте 2018 года члены "Грузинского марша" начали народное патрулирование. Патрулирование преследовало целью создание альтернативных МВД народных отрядов, которые в избранных заранее местах выявляли бы нарушения закона, совершенные иностранцами.Примечательно, что поручителями активистов, задержанных в марте 2018 года у "Рустави 2" выступили члены "Грузинской мечты" Гия Жоржолиани и Давид Чичинадзе, члены "Альянса патриотов" Ада Маршания и Эмзар Квициани. А также бывший депутат "Грузинской мечты", и в настоящем мэр Тианети Тамаз Мечиаури.На акциях "Грузинского марша" преимущественно звучат ксенофобские, гомофобские, расистские заявления и призывы. В основном они отличаются агрессией и насилием.Выдающимися лицами "Грузинского марша" являются Сандро Брегадзе и Гия Коркоташвили. Информация о роспуске "Грузинского марша" не раз распространялась, но Брегадзе и Коркоташвили вновь вместе появляются на акциях.11-13 мая текущего года на акции на проспекте Руставели молодежь протестовала против спецоперации в ночных клубах, и предположительного превышения силы со стороны правоохранителей, а лица, участвующие в параллельно проведенной контракции угрожали находящимся на акции физической расправой. Министр внутренних дел сказал организаторам акции, что трудно будет сохранить сдерживающий контракцию кордон, и возможно, придется разогнать их с применением силы. Во избежание этого он попросил участников акции разойтись. Участники протеста решили распустить акцию, после чего мирных митингующих тайно вывезли на автобусах с места сбора в обход неофашистов.Параллельно протесту молодежи, состоялось т.н. "Согласие национальных сил" между отдельными представителями неонацистского движения и лицами этих взглядов.Позже они провели пресс-конференцию, где публично заявили о договоренности.По заявлению участника встречи, бывшего депутата Дмитрия Лорткипанидзе, сложившаяся сложная ситуация была инспирирована ими, "что вызвано взаимосогласованными действиями наркопропагандистов, содомитов и реакционных сил, что парализовало центр нашей столицы". Они 14 мая организовали шествие, и собирались провести контракцию также и 17 мая, в день борьбы с гомофобией и трансфобией. Однако после того как акцию ЛГБТ общины отменили, передумали проводить контракцию.За новым единением, т.н. "Согласием национальных сил" прослеживается российский след. Один из лидеров движения, Дмитрий Лорткипанидзе два месяца назад заявил, что покидает партию "Демократическое движение", берет паузу в политике, и переходит в гражданский сектор. По данным Публичного реестра, несколькими днями ранее Лорткипанидзе стал директором "Грузинско-российского общественного центра имени Е.М. Примакова". Эта информация подтверждается на официальной русскоязычной веб-странице центра. Организацию 21 августа 2013 года основали "Институт международных отношений" и "Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова". "Фонд Горчакова" создало Министерство иностранных дел Российской Федерации в 2010 году по приказу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева."Фонд Горчакова" один из инструментов распространения мягкой силы России, по уставу которого фонд преследует целью помощь научным, культурным и образовательным программам в международных отношениях, поддержку средств массовой информации и информационных ресурсов, содействие формированию благоприятного для России общественного мнения заграницей, продвижение вперед интеллектуального, культурного, научного, и делового потенциала России заграницей, в том числе финансовую поддержку отечественных, иностранных, и международных организаций.Фонд Примакова финансирует бесплатные курсы русского языка в Грузии, а также спортивные, культурные и другого рода мероприятия. Однако уход Дмитрия Лорткипанидзе из политики, и появление лидером "Грузинского марша" подозрительно совпадает с его назначением директором в фонде Примакова, и усиливает обоснованное подозрение, что активизация неонацистских сил входит как раз таки в интересы России.Одна из членов "Грузинско-российского общественного центра" Наталья Церетели в 2013 году в совокупности перечислила 1 228 лари партии "Свободная Грузия". Лидером "Свободной Грузии" является Каха Кукава. В 2017 году "Демократическое движение" (Нино Бурджанадзе) и "Свободная Грузия" (Каха Кукава) представили Дмитрия Лорткипанидзе кандидатом в председатели городского собрания Тбилиси.В Фонде Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сменил на позиции директора Урузмага Каркусова, который был премьер-министром временной администрации т.н. Южной Осетии. Урузмаг Каркусов с 2007 года работал также на посту заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии. Его освободили с должности в 2010 году. Тогда Урузмаг Каркусов заявлял, что его увольнение было связано с политическим мотивом. Его супруга, Нана Кеинишвили в 2012-2016 годы была членом парламента по списку "Грузинской мечты", а в парламентских выборах 2016 года Нана Кеинишвили и Урузмаг Каркусов баллотировались по списку "Наши-народная партия".По данным Публичного реестра, с фондом Примакова связан еще один человек, Бежан Хурцидзе. Он скончался, но до настоящего времени фигурирует как директор "Института международных отношений", грузинской организации-основателя фонда. Он не раз был членом парламента Грузии из разных партий. В 1992-1995 годы он занимал позицию в парламенте в статусе мажоритарного депутата Вани. В 1999-2004 годы попал в законодательный орган по партийному списку блока "Возрождения Грузии". После этого Хурцидзе стал мажоритарным депутатом Вани (2004-2008) от "Бурджанадзе-Демократов". В парламенте 2008-2012 года был мажоритарным депутатом "Национального движения" по-прежнему от Вани. В 2012 году "Национальное движение" отчислило Хурцидзе из своих рядов. Он, как руководитель "Института международных отношений", активно был включен в мероприятия, устроенные "Фондом Горчакова" в Грузии.Еще один член партии Бурджанадзе, Бесо Данелия является лицом нового объединения неонацистского движения.Звиад Томарадзе известен обществу как автор не одного спорного законопроекта. Согласно представленным в парламент документам, он требовал наказания за оскорбление религиозных чувств, запрещение деятельности неправительственных организаций. Одно из законодательных предложений касалось запрещения аборта. Вместе с Сандро Брегадзе он был членом той инициативной группы, которая обратилась в ЦИК для регистрации следующего вопроса для референдума: "Согласны ли вы, чтобы в конституцию Грузии вошла поправка, что бракосочетание является союзом между мужчиной и женщиной с целью создания семьи?".В то же время Звиад Томарадзе является руководителем нескольких неправительственных организаций. В том числе: "Национальный религиозный институт", "Демографическое общество Грузии-21", и "Народ и государство". Членами управленческого органа "Демографического общества Грузии - 21" (бывший "Фонд демографического развития") являются модель Тамар (Тако) Чхеидзе, и Анзор Тотадзе. Председателем правления той же организации была Тамар Чибурданидзе-Ломтадзе, которая на сегодня является председателем совета организации "Фонд демографического возрождения Грузии", находящейся под патронажем бизнесмена Левана Васадзе. Другими членами совета являются те же Тамар (Тако) Чхеидзе и Анзор Тотадзе. Согласно информации, распространенной в СМИ, наряду с Леваном Васадзе "Фонд демографического возрождения" поддерживают Шио Муджири (местоблюститель патриарха), бизнесмены Лаша Папашвили, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Заза Нишнианидзе, и один из основателей "Палитра ньюс", Гога Тевдорашвили. Поддержку фонду оказал также бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.Гурам Картвелишвили был автором и ведущим проекта "Продолжай историю Грузии", идущего по "Общественному вещателю". Картвелишвили отличается гомофобскими заявлениями, о чем явствует видео на его странице.Гурам Палавандишвили - вел передачу "У Палавандишвили" на "Палитраньюс", которая часто отличалась ксенофобски-гомофобским наративом. Неправительственные организации в связи с этим обратились с жалобой к органу саморегулирования "Палитры ньюс". Приглашенные на передачу гости отличались гомофобскими заявлениями, все они представляли одну позицию, предмет "Я и общество" был представлен, как "пропаганда безнравственности". В конечном итоге было установлено нарушение принципа беспристрастности, использование в передаче языка ненависти, и дискриминация.Среди приглашенных гостей передачи Палавандишвили часто были Дмитрий Лорткипанидзе, Звиад Томарадзе, и Леван Васадзе. Касательно еще одного члена вновь созданного единения, Левана Чхаидзе, он вместе с Палавандишвили руководит неправительственной организацией "Общество защиты прав детей".Николоз Мжаванадзе активный сторонник идеи "Грузинского марша". В рамках мониторинга "Фонда развития СМИ" было установлено, что он также распространяет гомофобские заявления.Касательно других членов нового объединения, Гии Коркоташвили, Левана Чачуа, Коки Моргошия, и Сандро Брегадзе, информацию об их связях предложим ниже.Сандро Брегадзе является основателем движения "Национальные". До февраля 2016 года, во время пребывания во власти "Грузинской мечты", Брегадзе был заместителем государственного министра по вопросам диаспоры, а до того занимал позицию заместителя министра по делам беженцев и расселения. В период пребывания на должности отличался гомофобскими заявлениями. До 2004 года был членом партии Аслана Абашидзе "Демократическое возрождение Грузии", и был представлен в парламенте от его избирательного блока.В 2011 году за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, Брегадзе был присужден к пресечению свободы сроком на 6 лет, что ему засчиталось в условное наказание.Кахабер Мигинеишвили - еще один основатель движения "Национальные", был членом той инициативной группы, которая обратилась к Центральной избирательной комиссии для регистрации вышеупомянутого вопроса для референдума, определяющего статус бракосочетания. ЦИК не зарегистрировал вопрос.Зураб Энукидзе - третий основатель движения является благотворителем партии "Грузинская идея". Партия была основана в 2014 году, и принимала участие в парламентских выборах 2016 года. Первым номером его списка был Леван Чачуа, а вторым - Сандро Брегадзе, который также баллотировался мажоритарным кандидатом Сабуртало. Из-за гомофобских плакатов Брегадзе в ЦИК поступило обращение. В 2010 году Левана Чачуа задержали из-за вторжения вместе с "Союзом православных родителей" в телекомпанию " Кавкасиа ", и приговорили к 4 годам заключения. В 2012 году он был освобожден со статусом политзаключенного."Грузинская идея" со своей стороны активно участвовала в организации "Грузинского марша" в июле 2017 года, и вела активную популяризацию марша на достаточно популярной среди нацистских групп Facebook странице.Георгий Габедава - соучредитель, член совета, и заместитель председателя "Фонда Левана Чачуа", созданного в 2012 году. Согласно уставу, цель общества - поддержка в президентских выборах кандидата "Грузинской идеи" Левана Чачуа.Габедава несколько раз был арестован за сопротивление полиции. В том числе несколько дней назад за мелкое хулиганство на контракции акции, проведенной после спецоперации в клубе "Басиани" и "Галери". Он вместе с единомышленниками приходил к клубу также 18 июня 2016 года, и покинул территорию после появления полиции.Георгий Габедава был одним из активных организаторов насильственной демонстрации 17 мая 2013 года. Габедава является лидером "Национального фронта", члены совета которого, например, Гега Хведелидзе, отличаются агрессивными гомофобскими и расистскими заявлениями. В то же время Хведелидзе член "Грузинской идеи".Георгий Габедава является крестником и продюсером живущего в России грузинского певца Сосо Павлиашвили. В феврале его избили и ранили в России."Национальный альянс молодежи Грузии" еще одна организация, с которой есть связи у Габедава."Клуб гражданской активности"- еще одна организация, основанная Габедава. В уставе "Клуба гражданской активности" сказано, что одной из целей организации является защита этнических, религиозных, и сексуальных меньшинств:Мэлор Вачнадзе вместе с Габедава является одним из учредителей, и председателем совета "Клуба гражданской активности". Он с 2009 года отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. В 2013 году был освобожден со статусом политзаключенного. С тех пор его несколько раз задержали по обвинению оказания сопротивления полиции. В июле 2017 года перед проведением акции "Грузинского марша" Вачнадзе заявил, что он ушел из движения, но он активно появился на контракции акции, начавшейся после спецоперации МВД, проведенной в ночном клубе "Басиани" и кафе "Галери", где его и задержали.Михаил Месхи тоже один из учредителей организации. Он был одним из трех сторонников "Грузинской мечты", которых задержали в 2012 году по обвинению в подкупе избирателя. В 2010 году он участвовал в акции у Илиауни, требовал сжечь книгу Ерекле Деисадзе, и закрыть типографию, издавшую книгу. В 2017 году он был в пропорциональном списке городского собрания "Грузинской мечты", но не попал в городское собрание.Рати Маисурадзе – один из соучредителей "Фонда Левана Чачуа" и "Клуба гражданской активности". В 2010 году его вместе с Леваном Чачуа и Георгием Габедава задержали за вторжение в телекомпанию " Кавкасиа ", а затем был выпущен со статусом политзаключенного. На то время он был одним из основателей, и директором "Народного православного движения" наряду с Малхазом Гулашвили и Наной Девдариани.С "Грузинской идеей" есть связь также у руководства "Национального единства Грузии", которое осмысливает себя, как фашистскую организацию. Организация была основана в 2016 году. По уставу, "Национальное единение Грузии" преследует целью "проведение политики всеобщего согласия и мира, по которому движение приоритетно представит ментально грузинское мировоззрение. А также будет уважительным и терпимым к традиционному, ментальному, религиозному и политическому мировоззрению всех этнически отличающихся граждан Грузии, если они не оскорбляют ментально грузинское мировоззрение". Согласно Публичному реестру, у них есть командир и книжник.На www.manifest.ge можно увидеть петицию "Национального единства", которой они требуют запрещения в Грузии фонда Джорджа Сороса "Открытое общество-Грузия". Они также ответили письмом с угрозой на странице Facebook на религиозное высказывание журналиста Георгия Габуния в эфире "Рустави 2".На Facebook странице "Национального единения Грузии" можно найти немало ксенофобских, гомофобских, насильственных, и фашистских призывов. По одному из распространенных ими видео началось расследование, поскольку в кадре было видно оружие. Но позже расследование прекратилось, поскольку оружие оказалось пневматическое. Но лидер организации Георгий Челидзе в одном из интервью заявил: "У большинства членов организации есть оружие: охотничье ружье, "Винчестер", пистолет, полуавтоматические ружья, мы соблюдаем правила их использования и перевозки".Один из основателей "Национального единения" Торнике Кивиладзе (книжник) на выборах 2016 года был пятым номером списка "Грузинской идеи" и мажоритарным кандидатом 14-го округа (Чугурети). В комментарии 15 мая у телекомпании "Рустави 2" он говорит, что отстранился от организации, и видит в их деятельности опасность. Представителями организации являются Ираклий Бекаури и Георгий Челидзе (командир). По словам Челидзе, он работал в Министерстве финансов, а организацию создал после ухода из министерства. Георгий Челидзе откровенно фиксирует, что является последователем фашистской идеологии: "Мы живем у наших корней. Мы "продвигаем" фашизм и национал-социализм, мы последователи этого течения". Челидзе вместе со сторонниками отличался агрессией и насильственными призывами по отношению участников акции, проведенной перед парламентом из-за развитых в клубе "Басиани" событий. Члены "Национального единения" заявили, что создадут отряды, начнут патрулирование, и сами пресекут беззаконие. "Требуют крови? Получат море крови"- угрожали на акции. Позже Министерство внутренних дел начало расследование по заявлениям угрозы со стороны представителей организации.Георгий Мчедлидзе также основал организацию "Грузия вечная". По уставу, эта неправительственная организация существует для тех, "кому дорога эта красивая страна, удел Божьей Матери". Его вместе с Ладо Садгобелашвили в ноябре 2017 года задержали на акции у Федерации футбола. "Грузинский марш" протестовал против выступления футболиста сборной Гурама Кашиа с повязкой флага ЛГБТ общины.Гия (Георгий) Коркоташвили - основатель движения "Гражданская солидарность". Организация зарегистрирована по домашнему адресу Коркоташвили. Среди членов правления находятся:Мамука Арешидзе - политолог, мажоритарный кандидат Гардабани от "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года, в 2016 году баллотировался мажоритарным кандидатом Тетрицкаро от "Альянса патриотов".Ираклий Какабадзе - писатель, активист.Давид Бегиашвили - бизнесмен, основатель "Альбатрос группы".Нана Тхелидзе - бывший прокурор, освобожденная со статусом политзаключенного.Председателем движения был убитый в 2015 году бизнесмен Бесарион Хардзиани.Движение преследует целью восстановление справедливости, мониторинг и выявление невыполненных обещаний членов команды Бидзины Иванишвили. Поэтому в организации в основном объединились представители бизнеса и политзаключенные, пострадавшие в период власти "Национального движения".Гия Коркоташвили является также основателем общественно-политического движения "Грузинская миссия". По их Facebook странице, организация предлагает юридическую помощь гражданам, в том числе иностранцам. В заявлении члена правления организации, Георгия Зарнадзе, распространенном в 2015 году от имени организации, сказано: "Грузинская миссия" выражает сердечное уважение и почтение к живущим в Грузии согражданам всех национальностей, и призывает всех к солидарности, чтобы вместе построить единое и сильное государство".На собрании организации в 2016 году появились, и выступили с речью Демур Гиорхелидзе, Мамука Арешидзе, а также Заза Шатиришвили, который в настоящем является членом Попечительского совета ОВ.Константин Моргошия - член "Альянса патриотов", в 2016 году баллотировался мажоритарным кандидатом Мцхеты. Члены его семьи пожертвовали "Альянсу патриотов" 96 000 лари. На основании разбирательства Службы аудита суд оштрафовал Моргошия на 180 000 лари за пожертвование, осуществленное в обход закона. Моргошия вместе с другими членами "Грузинского марша" вел переговоры с осетинской стороной в связи с возвращением семье трупа Арчила Татунашвили, и по его же Facebook посту, переходил на территорию, контролируемую осетинской стороной. Моргошия активно был включен в распространение публичных угроз в адрес Татии Долидзе.По предпринимательскому реестру у него есть доля в ООО "КЕМ Контракшн" и зарегистрирован директором ООО "Гранде груп Джорджия", в ООО "Инвестиционной группе Константин", и председатель НПЮЛ "Кавкасиони".Ладо Садгобелашвили - в парламентских выборах 2016 года баллотировался от имени блока "Альянс патриотов-объединенная оппозиция" мажоритарным кандидатом Мтацминды. По данным Публичного реестра, Садгобелашвили председатель и полномочное лицо за представительство организации "Родина, язык, вера". Организация основана в 2011 году, а его сопредседатель Леван Кочлошвили, который в 2017 году попал в городское собрание Телавского муниципалитета по списку "Грузинской мечты", и в настоящем является председателем одной из комиссий. Садгобелашвили несколько раз задерживали в административном порядке, а на этот раз он приговорен к предварительному заключению, и ему грозит срок от 2 до 5 лет за нападение на журналистов "Рустави 2".На выборах местного самоуправления 2014 года Садгобелашвили баллотировался мажоритарным кандидатом Дигомского района в статусе независимого кандидата.Эмзар Квициани - присоединился к акции "Грузинского марша" 14 мая против "Басиани" и "Галери". Эмзар Квициани депутат от "Альянса патриотов". До 2006 года он был поверенным президента Грузии в Кодорском ущелье. После 2006 года был объявлен в розыск. Обвинялся в военном мятеже и устройстве террористических актов. В 2014 году Квициани вернулся из России в Грузию. Зугдидский районный суд приговорил его к заключению сроком на 12 лет. В 2015 году апелляционный суд Кутаиси без существенного рассмотрения освободил его из зала суда. Эмзар Квициани также признался, что сотрудничал с российскими спецслужбами, и распространял заявления по их заданию."Грузинский марш" по социальной сети поддерживала "Грузинская сила", основателем которой является Николоз Бурджанадзе. С именем организации связан погром веганского кафе в Тбилиси, но группировка отрицает это обвинение. А также националистическая акция у турецких ресторанов по проспекту Агмашенебели в 2016 году, во время чего были задержаны несколько членов группы.Одним из активных сторонников "Грузинского марша" было движение радикальных националистов "Сопротивление - за будущее". В настоящем некогда их довольно активная Facebook страница отсутствует.Рамаз Гагнидзе - активист "Грузинского марша". В 2014 году баллотировался кандидатом в мажоритарные депутаты Дигомского района от имени коалиции "Нино Бурджанадзе - единая оппозиция". Гагнидзе вместе с другими членами "Грузинского марша" поехал в Хашури для поддержки независимого кандидата Рамаза Нозадзе.Михаил Амисулашвили один из членов этого движения. Он один из авторов комментариев, содержащих оскорбление и угрозу в адрес Татии Долидзе. МВД начало следствие по факту, но результаты до сих пор не обнародованы. Амисулашвили задержали из-за инцидента, происшедшего 20 марта 2018 года у телекомпании "Рустави 2". Следствие обвиняет его в предумышленном групповом хулиганстве, до того он дважды был осужден по статье избиение.Артист Алеко Тетрашвили тоже сторонник "Грузинского марша". Он подписант петиции, одним из требований которой является немедленно начать правовой процесс с точки зрения запрещения "Национального движения", их сателлитов, и профинансированных из заграницы неправительственных организаций. Он появился также на акции 2017 года на проспекте Агмашенебели.Полковник Тристан Цителашвили, осужденный после августовской войны за предательство родины, и в 2013 году освобожденный "Грузинской мечтой", также участвовал в "Грузинском марше".Против участника акции "Грузинского марша", Давида Немсадзе журналист "Общественного вещателя" Лика Алелишвили обратилась в полицию из-за препятствия журналистской деятельности, с требованием запретить Давиду Немсадзе приближаться к ней"- сказано в исследовании "Международной прозрачности-Грузия".











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