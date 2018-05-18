26 мая Тбилиси посетит президент Финляндии

18.05.2018 14:51 По инициативе и приглашению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, 26 мая, в День независимости Грузии, для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию провозглашения Первой республики, Тбилиси посетит президент Финляндии Саули Ниинисте.



Как сообщают в администрации президента, Георгий Маргвелашвили и Саули Ниинисте согласовали детали участия в мероприятиях и визита в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Также сообщается, что президент Грузии поблагодарил Саули Ниинисте за приезд в Грузию и назвал историческим визит президента Финляндии в Тбилиси после 26-летней паузы.



Беседа президентов также коснулась значимости углубления грузино-финских отношений и интенсификации сотрудничества.















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