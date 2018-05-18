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США советуют грузинским властям принять «прозрачные правовые рамки» в судебной системе


18.05.2018   15:02
Соединенные Штаты призывают власти Грузии принять прозрачные правовые рамки для повышения доверия общества к судебной системе, информирует грузинская служба Радио Свобода.

В заявлении, которое сегодня, 18 мая, распространило посольство США в Грузии, говорится, что эти рамки должны в последствии определять процесс принятия решений по вопросу бессрочного назначения судей.

«Мы положительно оцениваем усилия парламентской рабочей группы в отношении дисциплинарной ответственности судей и с точки зрения рассмотрения дисциплинарных делопроизводств. Мы рекомендуем рабочей группе опираться на международные принципы и стандарты, которые обеспечивают разумный план действий по проведению реформы», - говорится в заявлении.

Американская сторона также призывает рабочую группу разработать прозрачную дисциплинарную систему ответственности «на основе четких и объективных процедур расследования и доказательств». «Повышение прозрачности дисциплинарных процедур будет способствовать улучшению подотчетности и доверия общественности к судебной системе», - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении американской дипмиссии, на протяжении последних лет Грузия сделала важные шаги для защиты независимости судебной системы, правительство США «поддерживает усилия парламента страны по обеспечению правовой базы, которая призвана предотвратить незаконные действия и неформальное управление в суде».






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