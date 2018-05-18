Вольский: Ответ Григория Карасина убедил нас, что Маргвелашвили делает несерьёзные заявления

18.05.2018 15:40 «Мы дошли до того, что выражения брошенные в воздух президентом Георгием Маргвелашвили оценил и Григорий Карасин, хотя он и сделал серьёзное заявление, что встреча возможна и её нужно хорошо подготовить», — заявил вице — спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По оценкам Вольского, президенту Грузии не следовало делать заявлений по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным.



«Как будто Маргвелашвили не знает, что для встречи подобного ранга необходима подготовка и он хочет привлечь внимание несерьезными и поверхностными заявлениями. Делать подобные заявления не следовало. Ответ Григория Карасина убедил нас, что Маргвелашвили делает несерьёзные заявления. Подготовка означает, что должна быть создана обстановка, предварительные переговоры. Этого всего нет. Территории оккупированы, по ряду вопросов у нас с Россией имеются разнополярные позиции. Президент должен говорить о создании предпосылок для встречи, если у него имеется претензия на серьезность», — заявил Вольский.















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