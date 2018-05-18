Между Грузией и Азербайджаном даже не стратегические, а экзистенциальные отношения - Расим Мусабеков

18.05.2018 15:53



По словам Мусабекова, отношения между Грузией и Азербайджан имеют даже не стратегический, а экзистенциальный характер. Депутат подчеркивает, что независимый Азербайджан не может существовать в условиях, если потеряет независимость Грузия, и в то же время не будет Грузия оставаться независимой, если ее не будет с тыла подпирать, помогать независимый Азербайджан.



"Вот это, на мой взгляд, более важно даже, чем.. Грузия сейчас более демократичная, более европейски или прозападно ориентирована.. Есть определенный диссонанс с Азербайджаном. Может так казаться. Но есть интересы, которые выше любых идеологических и иных вещей. Сколько бы не менялись правительства, парламентарии и в Азербайджане и в Грузии - осознание реальности и необходимости тесного партнерства Азербайджана и Грузии оставалось", - считает Мусабеков.







Говоря об отношении Москвы к тесному сотрудничеству между Баку Тбилиси и разных проектов двух стран, включая транспортные и военные проекты, Мусабеков заметил, что в Москве могут быть недовольны этим, но "они ничего не могут сделать".



«Что они могут сделать?! Атаковать? Да, могут. Они Тбилиси могут атаковать – в 30 километрах их военные. Но они понимают, что есть реакция. … Я не думаю, что сегодня Россия в таком настроении и положении, чтобы она могла бы рисковать таким жестким военным столкновением с Турцией, Грузией и Азербайджаном вместе и еще за нашей спиной будут стоять ресурсы НАТО. Не думаю. Прямых действий и даже диверсионных актов со стороны России нет. В конце концов, есть нефтепроводы, газопроводы, но ведь и у России есть нефтепроводы и газопроводы, которые тоже не могут, скажем так, гарантировать свою полную неуязвимость. В таких случаях стороны стараются вести себя аккуратно", - полагает депутат.



По его словам, "сердцем Москва с Арменией, но желудком она с Азербайджаном связана". В качестве примера депутат привел приобретение Азербайджаном российского оружия на пять миллиардов долларов.



"Все страны постсоветские даже 20% от этой суммы вместе не потратили в России", - отметил Расим Мусабеков.



Азербайджанский депутат считает, что несмотря на разговоры, Грузия не откроет транспортные коридоры через оккупированные территории, "и не потому что это не нравится Азербайджану".



"Выгода какая? Практически объём грузов, которые оттуда могут пойти, даже не могут компенсировать эксплуатационные расходы даже на саму железную дорогу. Единственная цель, я думаю, что в Грузии это прекрасно понимают, по этой дороге очень легко эшелоны с российской военной техникой и войсками войдут в Грузию. Вот такое использование возможно", - заявляет азербайджанский депутат Расим Мусабеков в интервью STV.





Государственный деятель Азербайджана, депутат Расим Мусабеков в интервью тбилисской телекомпании "STV" высказал свое мнение по урегулированию карабахского вопроса, новом премьер-министре Армении Николе Пашиняне и влиянии России на процессы в регионе.По словам Мусабекова, отношения между Грузией и Азербайджан имеют даже не стратегический, а экзистенциальный характер. Депутат подчеркивает, что независимый Азербайджан не может существовать в условиях, если потеряет независимость Грузия, и в то же время не будет Грузия оставаться независимой, если ее не будет с тыла подпирать, помогать независимый Азербайджан."Вот это, на мой взгляд, более важно даже, чем.. Грузия сейчас более демократичная, более европейски или прозападно ориентирована.. Есть определенный диссонанс с Азербайджаном. Может так казаться. Но есть интересы, которые выше любых идеологических и иных вещей. Сколько бы не менялись правительства, парламентарии и в Азербайджане и в Грузии - осознание реальности и необходимости тесного партнерства Азербайджана и Грузии оставалось", - считает Мусабеков.Говоря об отношении Москвы к тесному сотрудничеству между Баку Тбилиси и разных проектов двух стран, включая транспортные и военные проекты, Мусабеков заметил, что в Москве могут быть недовольны этим, но "они ничего не могут сделать".«Что они могут сделать?! Атаковать? Да, могут. Они Тбилиси могут атаковать – в 30 километрах их военные. Но они понимают, что есть реакция. … Я не думаю, что сегодня Россия в таком настроении и положении, чтобы она могла бы рисковать таким жестким военным столкновением с Турцией, Грузией и Азербайджаном вместе и еще за нашей спиной будут стоять ресурсы НАТО. Не думаю. Прямых действий и даже диверсионных актов со стороны России нет. В конце концов, есть нефтепроводы, газопроводы, но ведь и у России есть нефтепроводы и газопроводы, которые тоже не могут, скажем так, гарантировать свою полную неуязвимость. В таких случаях стороны стараются вести себя аккуратно", - полагает депутат.По его словам, "сердцем Москва с Арменией, но желудком она с Азербайджаном связана". В качестве примера депутат привел приобретение Азербайджаном российского оружия на пять миллиардов долларов."Все страны постсоветские даже 20% от этой суммы вместе не потратили в России", - отметил Расим Мусабеков.Азербайджанский депутат считает, что несмотря на разговоры, Грузия не откроет транспортные коридоры через оккупированные территории, "и не потому что это не нравится Азербайджану"."Выгода какая? Практически объём грузов, которые оттуда могут пойти, даже не могут компенсировать эксплуатационные расходы даже на саму железную дорогу. Единственная цель, я думаю, что в Грузии это прекрасно понимают, по этой дороге очень легко эшелоны с российской военной техникой и войсками войдут в Грузию. Вот такое использование возможно", - заявляет азербайджанский депутат Расим Мусабеков в интервью STV.











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