Президент Грузии выступил на открытии нового Центра управления воздушного сообщения

18.05.2018 16:00 «Сегодняшний день является еще одним шагом вперед для развития воздушной индустрии и повышения уровня безопасности полетов, что напрямую связано с развитием в стране авиации, туризма и экономики в целом», — заявил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии нового Центра управления воздушного сообщения «Сакаэронавигации».



Как отметил Георгий Квирикашвили, сегодня 25-ти летний юбилей грузинской аэронавигации, который отмечается открытием нового Центра и здания воздушного сообщения «Сакаэронавигации».



По его словам, «Сакаэронавигация» имеет потенциал для обеспечения авиакомпаний в соответствии с высокими стандартами, безопасным и эффективным сервисом, тем самым становясь все более популярным партнером для авиакомпаний с хорошо оборудованной инфраструктурой, обеспечением безопасного неба и высококвалифицированным персоналом.



По словам премьер-министра, важно, чтобы реформы, проводимые в авиационном секторе, были особенно оценены международными авиационными организациями, и эти оценки улучшаются ежегодно.



«Я хочу напомнить вам о результатах аудита «Икао» в этом году, где зафиксирован высокий прогресс во всех направлениях. Это подтверждает тот факт, что авиационные стандарты защищены в Грузии на высоком уровне. Сегодняшний день и презентация такого масштабного проекта еще раз подтверждают, что усилия правительства Грузии по развитию авиационной индустрии в стране успешны и результативны. Грузия — это страна, которая как по суше, так и по воздуху сможет связать Азию и Европу кратчайшими маршрутами.



Кратчайшие воздушные пути позволят авиакомпаниям выбирать самое короткое расстояние для определения маршрута, что снижает стоимость рейсов, негативное воздействие на эксплуатационные расходы и экологию», — сказал Квирикашвили.



По словам Квирикашвили, вызывает гордость, что Грузия является одним из лучших туристических направлений в Европе и в стране отмечается высокий рост туристов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

