В парламенте Грузии проходят слушания главы МВД

18.05.2018 17:10 На пленарном заседании парламента проходят слушания министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.



Слушания проходят по трем вопросам: результаты работы министерства за 2018 год, текущие и запланированные в ведомстве реформы и следственные действия, проведенные в клубах «Басиани» и «Галери» 12 мая.



После выступления Гахария встреча будет проходить в режиме вопросов и ответов, а также уточняющих выступлений. После этого депутаты выступят в формате политических дебатов – большинства, меньшинства и формате фракций, возможность выступить будет у независимых депутатов. В завершении с заключительным словом вновь обратится министр ВД.















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