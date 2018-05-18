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В парламенте Грузии проходят слушания главы МВД


18.05.2018   17:10
На пленарном заседании парламента проходят слушания министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Слушания проходят по трем вопросам: результаты работы министерства за 2018 год, текущие и запланированные в ведомстве реформы и следственные действия, проведенные в клубах «Басиани» и «Галери» 12 мая.

После выступления Гахария встреча будет проходить в режиме вопросов и ответов, а также уточняющих выступлений. После этого депутаты выступят в формате политических дебатов – большинства, меньшинства и формате фракций, возможность выступить будет у независимых депутатов. В завершении с заключительным словом вновь обратится министр ВД.






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