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За повторное семейное насилие может наступить уголовная ответственность


18.05.2018   17:26
За нарушение сдерживающего ордера вместо административной ответственности будет введена уголовная, - об этом вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил на пленарном заседании парламента.

По его информации, МВД работает над несколькими инициативами, которые озвучит в ближайшем будущем.

«Это направление насилия в семье. Мы хотим, чтобы часть повтора перешла в уголовное право вместо административного, так как это принципиально важно. Что касается вопроса холодного оружия, то холодное оружие является довольно серьезным вызовом, отголосок которого уже в серьезных цифрах и вы можете видеть статистику», - заявил Гахария.






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