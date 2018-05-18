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Глава МВД Грузии рассказал депутатам о спецоперации в ночных клубах
18.05.2018 17:36
Министр внутренних дел Георгий Гахария в своем выступлении на пленарном заседании парламента говорил о проведенной спецоперации в ночных клубах Тбилиси 12 мая.
Министр поблагодарил полицейских, которые участвовали в спецоперации и отметил, что ни одного факта превышения полномочий зафиксировано не было.
«В случае, если у нас будут подобные примеры, у нас будет соответствующее реагирование на это. Спецоперации предшествовали трехмесячные следственные действия, в результате которых было однозначно подтверждено фактическими материалами, что продажа наркотиков в клубе имела системный характер. Это означает нормальное явление, когда мы на основании контрольных закупок и мы приведем несколько примеров этого, прямо подтверждаем, что конкретные люди систематически действовали в конкретных клубах и в разное время продавали наркотики, что прямо указывает на то, что это было запланированное событие.
Здесь я могу сказать, что при контрольной покупке мы зафиксировали более 20 конкретных фактов, как в окрестностях клуба, так и на прилегающей к нему территории, перед клубом и внутри помещения», — заявил министр.
По его словам, ни в одном из клубов, где у правоохранительных органов не было подтвержденной информации о том, что там продаются наркотики, никаких мероприятий не проводилось.
Что касается формы входа в клубы, министр отметил, что если есть какие-то вопросы по форме, он готов на них ответить.
«У нас есть внутренняя убежденность в том, что мы действовали правильно и с учетом максимальной защиты прав наших граждан. Если будет зафиксирован хоть один факт превышения полномочий, у нас будет открытая прозрачная реакция на это», — сказал министр внутренних дел.
Георгий Гахария показал видео депутатам, где совершается факт покупки наркотиков.
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