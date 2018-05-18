Без соблюдения прав человека, цена борьбы с криминалом равна нулю - глава МВД

18.05.2018 17:57 «Без соблюдения прав человека, цена борьбы с криминалом равна нулю», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выступая на пленарном заседании парламента.



Свое выступление Гахария начал с разговора об осуществленных и запланированных реформах в МВД Грузии.



По словам министра, одна из основных реформ, над которой работает ведомство, направление по защите прав человека.



«В январе 2018 года был создан департамент по защите прав человека, целью которого является улучшение качества расследования таких преступлений, как семейное насилие и насилие в отношении женщин, а также преступления совершенные по разным дискриминационным мотивам. Департамент, с первого же дня своего основания разработал механизмы мониторинга, гайдлайны и рекомендации для следователей, имеет тесную коммуникацию с неправительственными организациями и аппаратом Народного защитника.



Уже созданы система оценки рисков и механизм мониторинга семейных преступлений, который войдет в практическое применение уже в этом месяце. В направлении защиты прав человека были сделаны важные шаги в изоляторах временного содержания — обновилась инфраструктура, осуществляется процесс оснащения изоляторов новыми камерами и медицинским персоналом», — заявил вице — премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария.















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