Гахария: 12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения

18.05.2018 19:42 12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах, — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.



«Опыт, который у нас есть начиная с 9 апреля и заканчивая 26 мая, действительно обладает большой энергией, и это наше тяжелое прошлое, что мы можем исправить вместе с той молодежью, которая в определенный момент аплодировала полицейскими.



12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах. Еще еще раз подчеркиваю, что 12-го вокруг стадиона «Динамо» проходило специальное мероприятие, а 13-го уже перед парламентом полиция защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах», — заявил министр внутренних дел Грузии.















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