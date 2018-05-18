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Гахария: 12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения


18.05.2018   19:42
12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах, — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

«Опыт, который у нас есть начиная с 9 апреля и заканчивая 26 мая, действительно обладает большой энергией, и это наше тяжелое прошлое, что мы можем исправить вместе с той молодежью, которая в определенный момент аплодировала полицейскими.

12 мая полиция выполняла спецмероприятие, 13 мая защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах. Еще еще раз подчеркиваю, что 12-го вокруг стадиона «Динамо» проходило специальное мероприятие, а 13-го уже перед парламентом полиция защищала свободу выражения и заботилась о своих гражданах», — заявил министр внутренних дел Грузии.






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