Джанелидзе: Германия является одним из самых больших сторонников демократического развития Грузии

18.05.2018 19:53 На встрече в Дании министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и государственный секретарь Германии Михаэль Рот обсудили процесс визалиберализации.



«В целом, в Германии улучшена данность и мы надеемся, что это успешное сотрудничество продолжиться и в будущем», — заявил Первому каналу Михаил Джанелидзе.



По его информации, на встрече обсуждались шаги по обеспечению успешного осуществления либерализации визового режима, конкретно — новая концепция «Дорожной карты» в направлении европейской интеграции. Министр проинформировал немецкого коллегу о текущих законодательных изменениях в Грузии с этой точки зрения и информационной кампании, которую проводит министерство иностранных дел.



«Эти шаги поддерживает Германия, Германия является одним из самых больших сторонников демократического развития, реформ в Грузии. Германия также очень активно поддерживает нас в рамках Совета Европы и сегодня они сделали заявление в связи с Грузией в ходе выступления. Также они поддерживают как отчет генерального секретаря, так и то решение, которое было принято в комитете министров Совета Европы, и которое четко отображает те сложности, которые есть в оккупированных регионах с точки зрения прав человека», — заявил Михаил Джанелидзе.



По словам министра иностранных дел, в ходе встречи с государственным секретарем Германии Михаэлем Ротом обменялись информацией о запланированных визитах. Министр внутренних дел Грузии отправится в Германию, чтобы встретиться с коллегой. По словам Джанелидзе, существует тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.



Министр иностранных дел Грузии проводит двухсторонние встречи с европейскими коллегами в городе Хельсингёр в Королевстве Дании, где принимает участие в 128-ой сессии комитета по иностранным отношениям Совета Европы.















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