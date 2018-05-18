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Суд обязал мэрию Тбилиси выплатить компенсацию пострадавшим от пожара в «Детском мире»
18.05.2018 20:35
Суд обязал сакребуло и мэрию Тбилиси выплатить компенсацию пострадавшим от пожара в «Детском мире»
По решению суда, пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Детский мир» должны выплатить компенсацию.
Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда полностью удовлетворила иск 33 истцов, в связи с одноразовой выдачей 3 000 лари в виде компенсации в отношении ответчиков – сакребуло муниципалитета Тбилиси и мэрии муниципалитета Тбилиси.
По информации городского суда, по разъяснению истцов, 10 апреля 2017 года, на внеочередном заседании сакребуло муниципалитета Тбилиси приняло решение о выдаче пострадавшим 3000 лари в виде одноразовой помощи. Несмотря на статус «пострадавшего», присвоенного Главной прокуратурой, истцам не была выдана помощь. Истцы пояснили, что безрезультатно обратились к административным органам с требованием выдачи одноразовой помощи 15 августа 2017 года. Их заявление осталось без реагирования.
По словам ответчиков, для оказания одноразовой помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Детский мир», в бюджете муниципалитета Тбилиси были найдены финансовые средства. Вместе с тем, в целях уточнения списков пострадавших, по их же поручению, частные компании представили списки тех лиц, которые находились в правовых отношениях с пострадавшими. В уточненные списки не попали истцы, так как частные компании не предоставили информацию о них.
Выслушав объяснения сторон и сделав анализ доказательств, суд полностью удовлетворил требование истцов и обязал сакребуло муниципалитета Тбилиси и мэрию муниципалитета Тбилиси выплатить каждому пострадавшему одноразовую помощь в размере 3000 лари.
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