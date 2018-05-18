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Квирикашвили: Проведение чемпионата мира 2023 года в Грузии означает растущие инвестиции уже с сегодняшнего дня


18.05.2018   21:32
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2023 года в Грузии означает растущие инвестиции в Бакуриани и Гудаури, во всей Грузии уже с сегодняшнего дня.

«Не могу не отметить тот огромный успех, о котором сегодня говорит вся Грузия. Это – решение, объявленное вчера на конгрессе Международной федерации лыжного спорта в Греции о том, что Грузия примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году.

Это — укоренение Грузии на карте мирового туризма, зимнего туризма и зимних видов спорта. Это — переход нашей страны в высшую лигу в этом направлении, и это — не 2023 год, это начинается с сегодняшнего дня, друзья, так как объявление этого сегодня означает растущие инвестиции в Бакуриани и Гудаури в первую очередь, и конечно, по всей Грузии уже с сегодняшнего дня.

Это — больше энтузиазма со стороны частного сектора в направлении зимних видов спорта, в направлении зимней инфраструктуры. Это — возведение зимнего туризма и развития зимних видов спорта в приоритет более высокого ранга со стороны государства, и конечно, самое важное — всеобщее народное вовлечение в зимние виды спорта», — заявил премьер-министр.






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