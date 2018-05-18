Действующее законодательство неэффективно в борьбе с фашистскими группами - глава МВД

18.05.2018 22:02 Глава МВД Грузии Георгий Гахария считает, что существующее законодательство является неэффективным инструментом в борьбе с радикальными фашистскими группировками. Об этом Гахария заявил в ходе своего выступления в парламенте Грузии.



Вопрос о действующих в стране организациях, которые не скрывают, что придерживается фашистской идеологии, министру поступил от депутатов.



Как известно, одна из таких группировок — «Национальное единство Грузии», за последние дни провела в Тбилиси сразу две акции. Так, 13 мая неонацисты устроили контракцию на проспекте Руставели, где проходили масштабные протестные акции молодежи после полицейских рейдов в ночных клубах. 17 мая члены «Национального единства» организовали в центре города еще одну акцию, приуроченную ко Дню сплоченности и святости семьи.



В ходе своих акций представители организации вели себя агрессивно и использовали фашистскую символику, что подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ).

МВД Грузии также возбудило уголовное дело по факту угроз, которые высказывали неонацисты в адрес участников акции 13 мая.



«Сегодняшнее законодательство неэффективно в отношении радикальных фашистских групп, однако это не означает, что у нас нет соответствующих инструментов. Уголовное дело уже заведено, проходят допросы. Как только МВД зафиксирует превышение форм свободы самовыражения и переход к насилию, мы будем действовать», — заявил Гахария.



Он отметил, что безопасность и стабильность «критически важны для нашей страны сегодня» и по вопросу фашистских групп у ведомства «есть четкое понимание опасений», высказанных в депутатами.



«Если абсолютно обоснованный, обдуманный следственный процесс, приведет к фактическим материалам, где мы четко увидим превышение свободы выражения, мы будем действовать. Нам не нужны такие формы, которые могут вызвать определенные дополнительные риски, однако, там, где такие факты выявляются, МВД действует без каких-либо указаний», — добавил он.



Глава МВД отметил, что в ходе акций 13 и 17 мая несколько членов «Национального единства Грузии» были задержаны. Кроме того, по делу об угрозах проводятся допросы и другие следственные мероприятия.

«Если в будущем потребуются дополнительные законодательные изменения, мы обратимся к вам для того, чтобы работа и борьба с фашистскими группировками была еще более эффективной», — заключил Гахария.



Напомним, накануне СГБ направила организации «Национальное единство Грузии» письменное предупреждение о запрете на использование фашисткой символики.



В своем письме СГБ напоминает о том, что «Хартия свободы», принятая парламентом Грузии в 2011 году в виде поправки в конституцию, запрещает использование фашисткой символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия.



В случае, если организации вновь использует фашистскую символику, «Хартия свободы» прибегнет к мерам, предусмотренным законом. Согласно статье 174(16) Административного кодекса, игнорирование предупреждения о запрете фашисткой символики наказывается штрафом в размере 1000 лари (около 400 долларов).















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