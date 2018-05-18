Международный суд ООН требует от России объяснений по поводу невыполнения решения

18.05.2018 22:43 Международный суд ООН, расположенный в Гааге, официально обратился к России с требованием объяснений по поводу невыполнения прошлогоднего приказа суда. Об этом сообщила министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет «Европейская правда».



Так, в Гааге просят объяснить, как Россия выполняет приказ Суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса. В частности о том, что было сделано для создания нормальных условий деятельности крымско-татарской организации в Крыму.



«Это вызвано тем, что в течение года РФ не сделала ничего для выполнения предписания Суда. Единственное, что мы слышали — «мы предпринимаем необходимые меры», хотя предыдущие меры, определенные судом, требовали неотложной реакции», – пояснила Зеркаль.



Зеркаль убеждена, что Россия игнорирует требования суда ООН, которые являются обязательными для исполнения.



«Суд также предложил Украине предоставить информацию по этому вопросу. Мы проинформируем Суд обо всех усилиях, которые были приложены для реализации приказа суда как со стороны государства, так и представителями Меджлиса», — добавила Елена Зеркаль.



Напомним, в апреле прошлого года Международный суд ООН вынес решение по иску Украины против России о возобновлении деятельности Меджлиса крымско-татарского народа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

