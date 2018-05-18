Парламент Грузии ужесточил санкции за мелкое хулиганство и неповиновение полиции

18.05.2018 22:59 Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, увеличив штрафы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.



За поправки проголосовали единогласно 80 депутатов из 150 представленных в парламенте Грузии.



Когда поправки вступят в силу, штраф за мелкое хулиганство существенно увеличится. Если сегодня это 100 лари (более 41,1 доллара), то станет от 500 лари (более 205,6 доллара) до 1 тысячи лари (порядка 411,3 доллара). А в крайних случаях хулиганам будет грозить лишение свободы до 15 суток.



Под мелким хулиганством законодательство Грузии подразумевает мат в общественных местах, оскорбительное отношение к гражданам или другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и спокойствие граждан.



Согласно поправкам, за неповиновение законному распоряжению или требованию представителя правоохранительных органов, сотрудника специальной службы государственной охраны, полицейского при исполнении или служащего специальной пенитенциарной службы либо словесное оскорбление этого лица и/или осуществление других оскорбительных действий будут лишать свободы на срок до 15 суток.



Параллельно в качестве наказания за неповиновение полиции сохранится штраф, при этом он увеличится. Сейчас за это нарушение штрафуют на сумму в размере от 250 лари (более 102,8 доллара) до 2 тысяч лари (более 822,5 доллара). А вскоре штраф составит от 1 тысячи лари до 4 тысяч лари (порядка 1,7 тысячи долларов).



Поправки в Кодекс административных правонарушений вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".















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