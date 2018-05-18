Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии ужесточил санкции за мелкое хулиганство и неповиновение полиции


18.05.2018   22:59
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, увеличив штрафы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

За поправки проголосовали единогласно 80 депутатов из 150 представленных в парламенте Грузии.

Когда поправки вступят в силу, штраф за мелкое хулиганство существенно увеличится. Если сегодня это 100 лари (более 41,1 доллара), то станет от 500 лари (более 205,6 доллара) до 1 тысячи лари (порядка 411,3 доллара). А в крайних случаях хулиганам будет грозить лишение свободы до 15 суток.

Под мелким хулиганством законодательство Грузии подразумевает мат в общественных местах, оскорбительное отношение к гражданам или другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и спокойствие граждан.

Согласно поправкам, за неповиновение законному распоряжению или требованию представителя правоохранительных органов, сотрудника специальной службы государственной охраны, полицейского при исполнении или служащего специальной пенитенциарной службы либо словесное оскорбление этого лица и/или осуществление других оскорбительных действий будут лишать свободы на срок до 15 суток.

Параллельно в качестве наказания за неповиновение полиции сохранится штраф, при этом он увеличится. Сейчас за это нарушение штрафуют на сумму в размере от 250 лари (более 102,8 доллара) до 2 тысяч лари (более 822,5 доллара). А вскоре штраф составит от 1 тысячи лари до 4 тысяч лари (порядка 1,7 тысячи долларов).

Поправки в Кодекс административных правонарушений вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна